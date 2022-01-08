ИП уступают рынок торговым сетям и теряют покупателей 5 8.01.2022, 16:20

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В Минске число предпринимателей стремительно сокращается.

Индивидуальные предприниматели продолжают терять рынок, следует из официальных данных Белстата. В январе-ноябре на ИП и физлиц приходилось 7,4% розничного товарооборота, а год назад — 8,1%. Остальная доля рынка — на торговых организациях. При этом в Минске сокращается число зарегистрированных ИП, пишет zerkalo.io.

Розничный товарооборот ИП и физлиц за январь-ноябрь прошлого года составил почти 4 миллиарда рублей. Эта сумма на 8,9% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период 2020-го.

Треть ИП — 33,4% — занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов. На начало декабря насчитывалось 91 941 ИП, которые заняты в этих сферах. Это на 0,6% меньше, чем на 1 января прошлого года. В остальных сферах предпринимателей число ИП выросло.

Если смотреть по регионам, то общее число ИП за 11 месяцев прошлого года сократилось в Минске. На 1 декабря их было на 1,1% меньше, чем на начало года. В остальных регионах — прирост.

Снижение числа ИП в Минске может быть связано с возникшими в прошлого году проблемами с их регистрацией. На протяжении нескольких месяцев из-за технических проблем в столице нельзя было открыть ИП, поясняли ранее в управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома.

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