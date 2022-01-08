Белорусы стали вторыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону 8.01.2022, 16:40

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В составе сборной - Анна Сола, бойкотировавшая провластное письмо.

В немецком Оберхофе на этапе Кубке мира по биатлону прошла первая в сезоне смешанная эстафета. Сборная Беларуси в составе Никиты Лобастова, Антона Смольского, Динары Алимбековой и Анны Солы заняла второе место, пишет zerkalo.io.

На первой стрельбе Лобастов был быстр и точен и ушел с огневого рубежа вторым. На стойке Никита воспользовался одним дополнительным патроном и убежал на дистанцию первым. Но на заключительном круге сил белорусу не хватило, и он передал эстафету четвертым — в 17 секундах от лидера.

Смольский закрыл все мишени на лежке и на стойке и переместил нашу команду на вторую позицию. Впереди в 35,7 секунд была только Норвегия.

Алимбекова не допустила ошибок на первой стрельбе. А на второй воспользовалась одним дополнительным патроном. В итоге все то же второе место с отставанием в 25 секунд от лидера. Зато перед ближайшим преследователем у сборной Беларуси было больше минуты перевеса.

Сола значительно приблизилась к норвежке к стрельбе лежа. Но соперница закрыла пять мишеней пятью выстрелами, а Сола — с помощью шести. На стойке Анна рисковала и стреляла очень быстро. Пришлось прибегнуть к двум дополнительным патронам, а Марте Ульсбю-Ройселанн воспользовалась одним. В результате у белорусов второе место в 23 секундах за Норвегией. Третьими стали французы.

Завтра, 9 января, в Оберхофе пройдут гонки преследования.

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