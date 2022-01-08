Девять факторов про узурпатора Назарбаева 7 8.01.2022, 16:47

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У казахов имеется много причин для восстания.

В первые дни нового года Казахстан охватили массовые протесты: они начинались как акции против повышения цен на топливо, но очень быстро переросли в демонстрации с политическими лозунгами.

Люди скандируют: «Шал, кет!» («Долой, деда») – это адресовано бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который 29 лет занимал этот пост и до недавнего времени дня возглавлял самый влиятельный орган страны Совет безопасности Казахстана.

«Обозреватель» составил 9 главных фактов о самом долгоправящем правителе постсоветского пространства:

1. Назарбаев – рекордсмен по нахождению у власти среди всех политиков постсоветского пространства. В 1989 году он занял должность первого секретаря ЦК Коммунистической партии Казахстана, фактически возглавив республику. С 1990 года политик занимал пост президента Казахской ССР, а в 1991 году был избран главой страны. В 1999 году Назарбаев пошел на обнуляцию своих президентских полномочий – как это принято у многих диктаторов. Сделал он это, не спрашивая мнения граждан страны.

Просто ультралояльный председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе парламента обратился в Конституционный совет, и тот решил, что раз Назарбаев встал во главе страны еще в советское время, то его тогдашний срок не считается. А позже политик просто вписал в Конституцию, что первый президент может избираться столько раз, сколько захочет.

2. 15 мая 2010 года был принят закон, наделяющий первого главу Казахстана статусом лидера нации. В соответствии с документом, за порчу изображений Елбасы, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предусмотрены штраф или лишение свободы сроком до одного года, за те же деяния с использованием СМИ – лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, даже после отставки Назарбаев не может быть задержан, арестован, привлечен к административной или уголовной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента, а после их прекращения – связанные с осуществлением своего статуса первого президента Казахстана. Гарантии неприкосновенности, предусмотренные в законе, распространяются также на имущество политика и членов его семьи.

3. После 29 лет правления Назарбаев номинально ушел в отставку, а на выборах, результаты которых сфальсифицировали, «победил» нынешний лидер Касым-Жомарт Токаев. До этого он занимал должность спикера в сенате.

Но на деле власть осталась в руках Назарбаева: он стал пожизненным главой Совета национальной безопасности. В стране получился дуумвират: юридически – президент Токаев, по факту – Назарбаев. Даже на политические встречи они ездили вместе. Например, в конце декабря прошлого года в России прошел «Саммит стран СНГ». На него приехали оба политика, но глава Кремля Владимир Путин отдельно встретился только с Назарбаевым. Именно его общественность воспринимает как настоящего руководителя страны. А уход с президентского поста называют номинальным: мол, «Токаев – молоток в руках Назарбаева». По этой причине на немногочисленных митингах, которые проводились в стране, люди кричали лозунги, адресованные бывшему главе государства: «Назарбаев – диктатор», «Назарбаев, уходи!», «Мы против власти Назарбаева».

4. Крупнейшие протесты при президентстве Назарбаева прошли в 2011 году – они начались с забастовки нефтяников, потребовавших повышения зарплат и улучшения условий труда. События вылились в беспорядки в городе Жанаозен, где полиция открыла огонь по демонстрантам. По официальным данным, погибли 15 человек, по неофициальным – до 200 человек. Приказ отдавал глава МВД Калмуханбет Касымов, но виновным общество назвало Назарбаева. Сам же президент обвинил в произошедшем преступные группировки, поддерживаемые из-за рубежа.

5. За тридцать лет нахождения у власти клан Назарбаевых приобрел элитную недвижимость по всему миру. В их владении — шикарные дома, замки, шале, квартиры и виллы на сотни миллионов долларов: в пригородах Лондона, на испанских курортах, у швейцарских озер и даже среди небоскребов Манхэттена. В 2020 году разгорелся скандал вокруг одной из дочерей Назарбаева Дариге. Как оказалось, она владеет домом на Бейкер-стрит 221b в Лондоне, где жил герой произведений Артура Конан-Дойля Шерлок Холмс. Узнать это журналисты смогли благодаря судебному процессу против женщины – британские правоохранители заподозрили ее в отмывании денег с помощью недвижимости. По этой причине казахстанская мультимиллионерша была вынуждена раскрыть некоторые сведения о своем имуществе, позволив «заглянуть в финансы одной из самых закрытых семей мира». По данным СМИ, Назарбаева на тот момент владела не только домом на Бейкер-стрит 221b, но землей и строениями с 215-го по 237-й номер. Эта недвижимость оценивается в 140 млн фунтов стерлингов (около 185 млн долл.).

6. Еще один скандал вокруг клана Назарбаевых разразился после того, как 29-летний внук главы государства Айсултан попросил политического убежища в Британии. Перед этим молодой человек признался в Facebook, что боится своей семьи, что его пытались похитить и, главное, что он является не внуком, а сыном президента. В августе 2020 года Айсултана обнаружили мертвым в Лондоне. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством, хотя некоторые расследования показали, что он был убит посредством удушения.

7. С 1999 года ходят слухи, что у Назарбаева есть вторая, неофициальная жена – Асель Курманбаева, которая в возрасте 18 лет выиграла конкурс «Мисс Казахстана». В Казахстане детям часто дают фамилии по имени отца, а на фотографиях паспортов двух ее сыновей, опубликованных новостными сайтами, видна фамилия Нурсултанулы. В 2021 году глобальная утечка документов Pandora Papers показала, что Курманбаева получила от казахстанских олигархов 30 млн долл. за акции компании, которая фактически не вела никакой коммерческой деятельности. Кроме того, документы подтвердили тесные коммерческие связи фирм Курманбаевой с фондом Назарбаева: по меньшей мере в нескольких случаях они фактически вели совместный бизнес.

8. В 1997-м состоялся официальный перенос столицы Казахстана в Акмолу, которую спустя год переименовали в Астану. Это был один из главных проектов Назарбаева в период его президентства, а день города, который каждый год отмечает Казахстан, назначили на дату рождения президента: 6 июля.

Позже культ личности главы государства вырос до невероятных масштабов. В честь него названы школы, университеты, аэропорты, политические партии, награды и даже сорт тюльпанов. Имя Елбасы носит как минимум 9 улиц, три парка и железнодорожный вокзал. О его личности были сняты фильмы, изданы книги, написаны песни. Назарбаеву при жизни было поставлено восемь памятников. Один из них находится в Украине – в городе Каменское, где учился экс-глава Казахстана. А после отставки в марте 2019 года в честь президента даже переименовали столицу — из Астаны в Нур-Султан.

9. В отчете Human Rights Watch говорится, что правительство Назарбаева «жестко ограничивало» право на объединения, свободу слова и религии. Правозащитная организация Freedom House называет Казахстан «консолидированным авторитарным режимом», отмечая в своих докладах, что страна за последнее десятилетие стала менее демократичной и более репрессивной.

В рейтинге свободы слова организации «Репортеры без границ» Казахстан в 2019 году занял 158-е место среди 180 стран мира. Базирующаяся в Осло организация Forum 18 заявляла, что Казахстан «ограничивает свободу религии и убеждений», в стране растет число людей, заключенных в тюрьмы за свои религиозные убеждения.

Кроме того, президентство Назарбаева было ознаменовано многочисленными подозрительными смертями (многие из них остаются нераскрытыми) журналистов, активистов, участников протестов, бизнесменов и политиков, а также задержаниями и помещением под стражу людей по обвинениям, которые правозащитники называют сфабрикованными и политически мотивированными.

Причины для протестов у граждан Казахстана есть: тотальная коррупция, отсутствие избираемости власти, подавление свободы слова и жестокость по отношению к несогласным.

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