Что почем на Комаровке в первые дни 2022 года 8.01.2022, 16:58

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Клюква - по 11 рублей.

Праздники у минчан не заканчиваются, а вот продукты в холодильнике — да, поэтому неудивительно, что многие вышли в эту субботу на Комаровку. «Минск-Новости» заглянули на рынок и посмотрели, почем сейчас продают сезонные овощи и фрукты.

С ягодами на рынке сейчас негусто, удалось найти кислую клюкву за 11 рублей в одном месте и на рубль дороже — в другом. Зато сейчас самое время полакомиться фруктами — их на рынке достаточно! Начнем с бессмертной классики — яблок. Сортов очень много — от их обилия ломятся прилавки, поэтому каждый без проблем сможет подобрать фрукт на свой вкус. Продавцы советуют остановиться на кислой «Антоновке» по 3,5 рубля, кисло-сладкой «Лизе» за 2,5, сочной «Альбе» по 2 — это одни из самых популярных товаров. Средняя цена всех яблок на Комаровке — 2,5 рубля, но где-то подбитые варианты можно встретить всего за 1,5 — как раз на компоты, варенье, пироги и другие вкусности.

После Нового года спрос на мандарины уже не такой большой. Это понятно: их обычно покупают для создания праздничного настроения и на новогодний стол. Однако оранжевые горки все равно привлекают внимание покупателей своим ярким цветом, а продавцы заманивают приятной ценой и словами: «Сочные, без косточек». Но проверить это можно будет только дома. В среднем за килограмм этих фруктов просят до 5 рублей, но есть и сладкие предложения — всего за 3,5.

Где мандарины, там и апельсины недалеко лежат — крупные фрукты стоят всего 5,5 рубля за кило. А вот цена на лимоны варьируется в зависимости от размера, внешнего вида и сорта: можно найти и за 3 рубля, и в два раза дороже. Кислые киви, в которых содержится большое количество витаминов, пользуются не таким большим спросом, как, например, цитрусовые. Однако цена такая же приятная и умеренная для зимнего сезона: килограмм этих фруктов попадет к вам в сумку всего за 4 рубля.

На Комаровке сейчас продают такие аккуратные груши, что мимо них сложно пройти, не прикупив себе несколько штучек. Цена — 5 рублей за кило. Столько же стоит и сладкий грейпфрут прямиком из Израиля.

Не меньше внимания привлекают гроздья винограда: можно найти киш-миш «султан» за 12, медовый «кардинал» за 10, темную «Молдаву» за 3 рубля и т. д.

Популярностью у минчан сейчас пользуются гранат (до 9 рублей), ананас по 8,5 и, конечно же, хурма, стоимость которой зависит от сорта (в среднем 4 рубля за кило).

Передвигаемся к рядам с овощами. Обилие цветов сразу же бросается в глаза: красный, зеленый, желтый, белый, оранжевый. И выглядят все товары привлекательно, так и просятся в сумку к покупателю. Но торопиться с покупкой не стоит — следует присмотреться к ценникам. Цена помидоров, например, стартует от 5 рублей и иногда может доходить до немалых 12. Даже «черри» дешевле некоторых сортов — за кило в среднем просят 8 рублей.

Цены на огурцы более стабильны: в разных точках в целом одни и те же цифры. Длинные гладкие продают сейчас примерно до 8, а пупырчатые обойдутся на несколько рублей дороже. Максимальная цена, которую удалось встретить на рынке, — 16 рублей за кило маленьких белорусских огурцов в пупырышках.

Рядом красиво блестят при дневном свете красные и желтые перцы. Правда, цена очень неоднозначная: где-то предлагают за 8, где-то — на пару рублей дешевле. Зеленые и вовсе могут отдать за 3.

Куда же белорусы без картошки? На рынке ее довольно много, выбор сортов радует. Почти у всех продавцов хороший и чистый картофель без «глазок», который в среднем стоит 1,3–1,7 рубля за килограмм. По 2 рубля продают морковь и репчатый лук. Хотя иногда лучше не опираться на внешний вид. Один продавец сказал, что вся морковь с одного огорода, а ценник разнится из-за вида: большая и аккуратная по 2 рубля за кило, а вот немного кривая и поменьше размером — за 1,5. Килограмм свеклы обойдется вам примерно в 2,5 рубля.

Дополнительно к салатам и другим праздничным блюдам стоит приобрести капусту: 100 г «айсберга» продают за рубль, столько же «романо» — за 1,5, «радичио» — 3,5, полкило брюссельской оценили в 6, кольраби — в 16. Батат на Комаровке стоит 15 рублей за кило. Среди прочих овощей, которые вы можете приобрести на Комаровском рынке, стоит обратить внимание на зелень: пучки укропа, петрушки и зеленого лука — от 1,5 рубля за 100 г.

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