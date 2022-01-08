«Через каждые пять километров на трассах блокпосты» 8.01.2022, 17:25

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Что происходит на казахско-кыргызской границе?

Что происходит на казахско-кыргызской границе? Об этом репортаж корреспондента Би-би-си Ильи Барабанова.

- Месяц назад поехала к маме в Шымкент на Новый год отдыхать. Отдохнула! Стрельба шла со всех сторон. Сейчас через каждые пять километров на трассах блокпосты: военные стоят, полиция и местные им помогают. Меня пропустили, потому что я россиянка и у меня билеты из Бишкека обратно в Россию, - рассказала женщина, только перешедшая казахско-кыргызскую границу на КПП "Чарлыбар".

7 января власти Казахстана объявили, что в одностороннем порядке закрывают все погранпереходы с соседним Кыргызстаном. Если до этого при наличии обоснования, например, поездки к родственникам, границу еще можно было пересечь, то теперь из Казахстана выехать в соседнюю страну могут только киргизы, либо покидающие страну россияне. В Казахстан, соответственно, пропускают только казахов, либо водителей большегрузных грузовиков. Чтобы под видом дальнобойщиков в страну не проник кто-нибудь лишний, дальнобойщики теперь должны ехать по одному, без напарника.

2Мы вас без проблем готовы пропустить туда, - смеются кыргызские пограничники на "Чарлыбаре". - Но соседи со вчера закрыли границу плотно и не сообщают, когда откроют». Мимо нас к границе идут отец и сын с казахскими паспортами в руках: "Мы в Тараз возвращаемся, ездили сюда к родственникам, сегодня звонили домой, там уже, кажется, успокоилась ситуация".

На другом погранпереходе "Ак-жол", от которого можно было бы быстрее всего добраться до Алматы, ситуация похожая, только здесь дежурит еще несколько машин со съемочными группами разных телеканалов.

Направляющиеся в Казахстан журналисты прилетали в Бишкек, но 7 января граница закрылась и теперь нам остается ждать, либо пока что-то на ней изменится, либо пока из Бишкека полетят хоть какие-то рейсы в Казахстан.

Тут же тусуются десяток таксистов, которые начинают предлагать какие-то серые схемы перехода границы по 500 долларов с человека.

Из Казахстана границу переходят двое россиян, выезжающих из Алматы, и начинают торговаться, чтобы их довезли до аэропорта за 5 000 казахских тенге. На просьбу рассказать, что происходит в городе, старший из них отвечает: "Ребята, там все очень плохо, связи нет, интернета нет, завтра для россиян будет организован вывозной рейс военным бортом, но мы об этом только сейчас узнали, так что будем как-то возвращаться домой из Бишкека".

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