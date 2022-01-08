Как белорусам поставить электрокотел в частный дом? 8.01.2022, 17:39

Сейчас остро стоит проблема с дровами для отопления.

Как поставить электрокотел в частный дом? С таким вопросом в редакцию «Вечернего Бобруйска» обратилась пенсионерка. Ответ журналисты получили в «Бобруйских электрических сетях».

«Сейчас остро стоит проблема с дровами для отопления частного дома. Думаю, со временем, их покупка станет вообще неподъемной. Хотелось бы узнать, как поставить электрокотел в дом, где установлены только печки, сколько будет стоить такое удовольствие для дома 60 квадратных метров, что для этого нужно и куда обращаться, чтобы все сделали качественно к следующему отопительному сезону. Я пенсионерка, есть ли какие-то льготы для нас, хотя бы в виде рассрочки?»

В «Бобруйских электрических сетях» пояснили, что подключить электрокотел может житель частного дома, где нет центрального подключения природного газа.

Первым делом, сказали специалисты, нужно определиться с мощностью котла, который вы хотите приобрести (с этим поможет продавец в магазине отопительного оборудования). После этого нужно прийти в «Электросети», написать заявление о том, что вы хотите установить электрокотел, указав его мощность, и организация рассчитает, могут ли вам предоставить такую мощность исходя из возможностей вашей подстанции, количества человек, подключенных к ней. Ответ вам дадут в течение 14 дней.

– Чаще всего в жилых домах ставят электрокотлы мощностью 9-12 киловатт, – пояснили в одном из магазинов с отопительным оборудованием, – стоить такой котел может и 500, и 2 000 рублей, в зависимости от производителя и дополнительных возможностей.

Если ответ на ваше заявление положительный, следующий шаг – написать еще одно заявление в службу «Одно окно» горисполкома – на выдачу технических условий. Последние делаются бесплатно в течение 7 дней.

После выдачи техусловий электросети сделают проект внешних работ и выполнят монтаж. Это может обойтись в 1 300-2 000 руб., в зависимости от масштаба работ. Обращаем внимание, что это стоимость только внешних работ.

К слову, о стоимости. В горисполкоме можно также написать заявление на возмещение части расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда, тогда, возможно, получится сэкономить. Такое право есть у всех категорий граждан. Дополнительную консультацию можно получить в справочной службе «Одно окно» по номеру 142.

После того, как все внешние и внутренние работы будут выполнены, можно будет приступать к эксплуатации котла, а насчитывать потребление электроэнергии вам будут по льготному тарифу: стоимость 100 кВт – 39 коп. (с 1 января 2022 года).

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