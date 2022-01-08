В Слониме работник пытался вынести с предприятия два круассана и слойку 20 8.01.2022, 17:55

11,790

Их общая стоимость - $0,69.

В Слониме работник пытался вынести за территорию предприятия два круассана и слойку, общая стоимость которых составила 1,52 рубля. Однако на проходной его задержала охрана предприятия. Дело дошло до суда, пишет «Газета Слонімская».

Свою вину в суде работник признал. Пояснил, что из некондиционной продукции взял выпечку и хотел их вынести за территорию предприятия, чтобы съесть дома.

Судья постановил освободить мужчину от административной ответственности из-за малозначительности содеянного и производство по делу об административном правонарушении прекратить.

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