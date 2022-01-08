Деваться Токаеву некуда 5 Эль Мюрид

8.01.2022, 18:10

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Его положение настолько шаткое, что о последствиях думать уже некогда.

В Казахстане произошло весьма любопытное событие: на главном госканале страны озвучено обвинение в адрес КНБ, который тайно от руководства страны «готовил неких боевиков» в горах. Вот, дескать, и объяснение, откуда объявились «террористы».

Не нужно говорить, что это тоже, по всей видимости, чистое вранье, которое опять же, никак не бьется с версией «нападения террористов извне». Проще говоря — вы же сами их готовили, где тут зарубежный след? Но важно другое: до этого момента война внутри казахстанской знати подразумевалась, но наружу не выносилась. Теперь дана отмашка.

Это может означать следующее. Токаев, безусловно, находится в слабой позиции. Сам факт приглашения иностранных оккупантов говорит о том, что он не контролирует свои силовые структуры (либо то, что ему подчиняется, слишком слабо). Примерно в той же логике действовал Асад, призывая Путина ввести войска в Сирию — к 15 году под его контролем оставались буквально две алавитские дивизии, которые на самом деле в ходе боев превратились в несколько батальонов.

Все остальные вооруженные формирования, действовавшие в Сирии, вели свои собственные войны. Примерно то же самое сейчас и с Токаевым. Формально он президент, по факту — нет. Смещение ряда назарбаевских фигур в силовых структурах погоду еще не делает — им нужно войти в курс, заменить очень многих людей (что не так уж и просто, да и кем заменить — тоже нужно еще найти). В общем, положение Токаева не ахти.

Обвинение людей Назарбаева в подготовке террористов сильно положение Токаева не улучшает, но ослабляет его противников. Которым ответить особо нечем. За это не слишком очевидное ослабление теперь придется платить войной уже в медийном пространстве. Что фактически озвучивает раскол в казахской элите, а это в свою очередь — последний шаг к гражданскому противостоянию.

Мало того, что Токаев приказом стрелять по безоружным без предупреждения повязал кровью силовиков, теперь он запускает крайне рискованный сценарий гласного элитного раскола. Строго говоря, Токаев — доктор политических наук. Однако то, что он сделал буквально в последние сутки, ставит под сомнение его профессионализм и ученую степень. Фактически он играет на обострение без явных козырей на руках.

В бытовом смысле такое поведение называется авантюрой. Крайне опасной авантюрой с рисками, которые очень сложно (если вообще возможно) просчитывать. Принцип "а вдруг прокатит" для политики, тем более в откровенно хаотичной обстановке — очень неразумный шаг.

Но деваться, похоже, Токаеву некуда. Его положение настолько шаткое, что о последствиях думать уже некогда. Или пан, или пропал.

Эль Мюрид, kasparov.ru

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