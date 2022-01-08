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На месяц запрещено движение всех видов транспорта в районе обрушения моста на Немиге

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  • 8.01.2022, 18:33
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На месяц запрещено движение всех видов транспорта в районе обрушения моста на Немиге
Фото: onliner.by

Решение принят Мингорисполком.

Сообщается, что в связи с ремонтными работами на путепроводе по проспекту Победителей через ул. М. Богдановича Мингорисполкомом принято решение с 8 января по 10 февраля текущего года временно запретить движение транспортных средств и самоходных машин:

- по ул. Ленина на участке от пересечения с ул. Интернациональной до пересечения с ул. Немига;

- по пр. Победителей на участке от пересечения ул. Немига до пересечения с ул. Мельникайте;

- по ул. Немига на участке от пересечения с ул. Городской Вал до пересечения с ул. Я. Купалы.

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