На месяц запрещено движение всех видов транспорта в районе обрушения моста на Немиге

На месяц запрещено движение всех видов транспорта в районе обрушения моста на Немиге1
- 8.01.2022, 18:33
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Решение принят Мингорисполком.
Сообщается, что в связи с ремонтными работами на путепроводе по проспекту Победителей через ул. М. Богдановича Мингорисполкомом принято решение с 8 января по 10 февраля текущего года временно запретить движение транспортных средств и самоходных машин:
- по ул. Ленина на участке от пересечения с ул. Интернациональной до пересечения с ул. Немига;
- по пр. Победителей на участке от пересечения ул. Немига до пересечения с ул. Мельникайте;
- по ул. Немига на участке от пересечения с ул. Городской Вал до пересечения с ул. Я. Купалы.