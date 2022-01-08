В Беларуси завтра ожидается снег, туман и гололедица 8.01.2022, 19:13

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В некоторых районах объявлен оранжевый уровень опасности.

Утром и днем в воскресенье во многих районах Гомельской и Могилевской областей ожидается сильный снег. Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Из-за совокупности этих факторов синоптики повысили уровень опасности до оранжевого. Если говорить о погоде в Беларуси в целом — будет облачно с прояснениями, пишет «Онлайнер».

На юго-восточной половине страны ожидается снег, слабая метель. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 8 мороза, днем — 0,6 со знаком минус. Холода хоть и вернулись, но на лед выходить по-прежнему опасно, да и не нужно. Сегодня утром сотрудники ОСВОД в Брестской области из-подо льда достали тело рыбака.

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