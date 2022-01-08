Что известно о мосте на Немиге, который обрушился этой ночью 1 8.01.2022, 19:25

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Последний раз ремонтные работы на этом объекте проводились в 2017-ом году.

Этот год для путепровода над улицей Немига в Минске, который объединяет улицу Ленина с проспектом Победителей, должен был стать юбилейным. В 2022-м ему исполнилось бы 60 лет. Но до юбилея конструкция не дожила: минувшей ночью часть моста обрушилась, и его в ближайшее время демонтируют, чтобы соорудить новый, пишет nashaniva.com.

Построили этот путепровод в 1962 году. Тогда как раз начала создаваться улица Парковая магистраль, предусмотренная еще генеральным планом развития Минска 1946 года. В 1980-м Парковая магистраль стала проспектом Машерова, а с 2005-го это проспект Победителей.

Собственно, с этого моста, который должен был соединять новый большой проспект со старым центром города, сегодняшний проспект Победителей и начинается. Для его проведения в 1950-е, как известно, пришлось фактически уничтожить Минское замчище, перерезав его пополам и срезав холм.

Необходимость в этом месте путепровода объяснялась неровностью рельефа. В те времена в этом районе существовала небольшая улица Школьная (названная так, видимо, потому, что здесь располагался еврейский хедер), которая имела слишком крутой наклон. На ее месте теперь подъем возле путепровода по лестнице на улицу Ленина. Для транспортных потоков такой перепад был крайне неудобен, поэтому его и спрямили при помощи моста.

Каких-то особо больших проблем с эксплуатацией моста на протяжении десятилетий не отмечалось, хотя иногда его, естественно, ставили на ремонт. Последний раз ремонтные работы на этом объекте проводились весной-осенью 2017 года. Тогда необходимость капитального ремонта объясняли «физическим износом конструкций и непривлекательным внешним видом объекта».

Директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» (организация, обслуживающая среди прочего более сотни мостовых объектов в Минске) Денис Глинский сегодня квалифицирует тот ремонт как косметический: «Меняли покрытие тротуаров и оградительных конструкций, а также гранитную облицовку тумб». Стоимость ремонта составила около 3 миллионов рублей, непосредственно работы выполнял строительный трест № 7.

Перед этим ремонт путепровода производился в 2004 году.

В конце 2020 года «Горремавтодор» констатировал, что капитального ремонта требуют 27 минских мостов и путепроводов, путепровод на Немиге среди них не назывался.

В марте 2021-го его обследовала профильная организация на пригодность к эксплуатации. По результатам обследования было выдано соответствующее разрешение. Денис Глинский сегодня заверил, что относительно вынесенного тогда экспертного заключения теперь проведут специальную проверку.

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