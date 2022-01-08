Белорусы переходят на более дешевые продукты 8.01.2022, 20:07

Продажи мяса за 9 месяцев 2021 года значительно упали.

В ассортименте белорусской торговли всё больше импортных товаров. В то же время цены на отечественную продукцию неуклонно растут. В результате белорусы всё меньше приобретают мяса, переходя на овощи, молочку и заграничные продукты, сообщает «Белорусы и рынок».

Цены на продовольствие растут во всём мире. Но в Беларуси их «сдерживают». Результат — на ценниках, пугающих кошельки всё больше. «Гнаться за мировым рынком? И к чему мы придём? К космическим ценам и падению потребления. Найти баланс в ценовом факторе — непростая задача, но мы пока выкручиваемся. Как будет дальше — не знаю», — признался на конференции «Внутренний потребительский рынок и продовольственная безопасность» заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Белстат, приводя статистику по росту цен на продовольствие, информирует, что продукты за год подорожали немногим более чем на 10 %. Но белорусы больше верят своим глазам и переходят на более дешёвые продукты. Это подтверждают данные самой крупной торговой сети в стране, объединяющей более тысячи магазинов, в которые ежедневно приходит более миллиона покупателей.

Уход в онлайн и отказ от мяса

Коммерческий директор компании «Евроторг» Александр Шуляк, подводя итоги работы за девять месяцев, привёл серию любопытных цифр: «Серьёзно просели категории «бытовая химия» и «чай, кофе». Главная причина — мощное давление со стороны российских маркетплейсов. Доля интернет-торговли растёт с каждым годом, и в скором времени мы можем прийти к тому, что традиционная торговля перестанет реализовывать некоторые категории, так как не сможет конкурировать с этими площадками».

Но в случае с мясом «Озон» и прочие ни при чём. За три квартала в тысяче магазинов компании продажа мяса птицы упала на 3000 т, свинины и говядины — на 2000 т, сахара продали на 1000 т меньше, яиц — на 2 млн штук. «Потеряли в этих категориях не только мы, вся торговля: за девять месяцев 2021 года падение продаж того же мяса составило 12–13 %. Безусловно, есть ценовой фактор — мясо стало дороже и, учитывая содержимое кошельков наших покупателей, менее доступно», — констатировал Александр Шуляк.

Но падает не всё. Уменьшив потребление мяса, белорусы заменили его овощами (рост продаж в сети «Евроторга» — на 26,2 %), фруктами (рост сразу на 71,8 %), а также молочной продукцией, продажи которой выросли на 15 %.

Нашествие импорта — следствие конкуренции

Ещё один важный момент. С каждым годом белорусы едят всё больше и больше импортных продуктов, в основном российских. Восемь лет назад доля импортных продуктов в белорусских магазинах составляла 28,3 %, но сейчас выросла до 40,5 %, почти в полтора раза, и продолжает увеличиваться. И причина не только в том, что они дешевле (и, что логично было бы предположить, менее качественные). «Наши производители упрекают нас в том, что товары из РФ зачастую хуже по качеству. На сегодняшний день у нас своя позиция, и мы будем ее отстаивать. Она заключается в том, что плохое качество российских продуктов — это миф! Сегодня производитель из РФ может обеспечить продукт абсолютно любого качества — он может сделать как суперкачественный товар лучше белорусского и, что важно, ниже по цене, так и дешёвый продукт. Вопрос в задачах, которые перед ним поставит тот или иной заказчик. Сегодня Россия ушла вперед — в рамках технического перевооружения, в рамках технологий. И когда белорусские производители говорят: «Дайте справедливую цену», мы показываем аналог и просим повторить за ту же цену. Нет? Тогда как нам конкурировать?» — задался вопросом Александр Шуляк и добавил, что при этом МАРТ доводит торговле ассортиментные перечни и требует 85 % отечественных товаров на полках. В итоге (при комплексе причин) — банкротства.

Ему вторила исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская: «Ассоциация объединяет компании с долей 67 % рынка. Коллега назвал все болевые точки торговых сетей. Мы все живем в тех же координатах сложностей и экономических проблем. Торговые сети зарегулированы — Законом о торговле, постановлением № 100, ассортиментными перечнями. Надо очистить эти завалы и оставить самое главное».

Фермеры не могут пробиться

Вряд ли покупатели поверят в трудности продавцов, скорее в то, что непросто приходится производителям. А кто же в Беларуси отвечает за овощи-фрукты? «Основное производство картофеля, овощей, плодово-ягодной продукции сосредоточено у населения: в 2020 году на долю фермерских и приусадебных хозяйств пришлось 83 % урожая картофеля, 68 % овощей и 77 % плодов и ягод. Причем в последние годы доля КФХ существенно выросла и продолжает увеличиваться», — сообщила на конференции белорусского агробизнеса Belarusfresh начальник управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяна Карбанович.

А как же при этом белорусские фермеры добираются до прилавков сетевых магазинов? Нет ли проблем? Ведь, как рассказал один из известных фермеров-садоводов страны Вадим Януш, «некогда заниматься продажами в розницу — урожай сгниет; в сезон мне надо ежедневно тонн десять калиброванного яблока отгружать».

Отчего же тогда в наших торговых сетях яблоко польское да турецкое?

«Это политика сетей — всё белорусское должно быть «плохое»… И кто-то на этом хорошо наживается. Когда в сезон перепроизводство, они скупают вторую категорию за копейки. И будь ты хоть семи пядей во лбу, свое яблоко по нормальной цене ты в Беларуси не продашь, да ещё чтобы оно занимало лучшие места на полках. Мне самому интересно: почему белорусские садоводы столько хорошего яблока продают в Россию, а в наших магазинах своего отборного яблока почти не встретить?» — задался вопросом фермер.

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