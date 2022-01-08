Аэропорт Алматы закрыли на неопределенный срок 8.01.2022, 22:11

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Ранее сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 10 января.

Срок открытия международного аэропорта второго города Казахстана Алматы пока не определен, пишет interfax.ru.

"Международный аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани", - передают в субботу местные СМИ.

Ранее сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 10 января.

Между тем, местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что идет бой в пригороде Алматы, в районе населенного пункта Райымбек, который находится примерно в 15 км от города на трассе, ведущей в Бишкек (Кыргызстан).

В Алмате с 23:00 (20:00 по Минску) вступает в силу комендантский час, но уже с 22:00 всех жителей просят вернуться в свои дома.

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