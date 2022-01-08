Инициатива «Еда вместо бомб» прекращает свою деятельность 1 8.01.2022, 20:53

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Почти 17 лет каждые выходные участники инициативы кормили бездомных.

Белорусская инициатива «Еда вместо бомб» сообщила о временной приостановке своей деятельности, передает «Белсат».

«Понятно, что понятие «временное» – эфемерное; и точных дат у нас нет и они не появятся в ближайшем будущем. На этот шаг нас подтолкнули определенные события, которые произошли с участниками и участницами инициативы ранее, личные мотивы и осознание того, что сейчас мы не можем существовать, как «Еда вместо бомб», а наши полумеры – пляски под дудку режима, которые рано или поздно закончатся преследованием активистов за их политическую позицию», – заявили активисты.

Они обещают продолжать отстаивать свои принципы, но пока не с «Едой вместо бомб».

«Не забывайте, что еда это право, а не привилегия!» – отметили представители инициативы.

Напомним, что почти 17 лет каждые выходные участники инициативы кормили бездомных. При этом сами подвергались давлению со стороны милиции из-за политического контекста своей деятельности. Так, год назад, 23 января 2021 года 7 человек из инициативы, которые раздавали еду, были доставлены в РУВД, пятеро из них получили по 15 суток ареста.

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