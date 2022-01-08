Трехногий трон Токаева 2 8.01.2022, 21:10

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Уже в момент появления контингента на казахском правителе появилась надпись «московский ставленник».

Победа Токаева, с случае, если таковая все-таки состоится, может оказаться пирровой.

После призыва российских «миротворцев» он рискует предстать перед населением и элитами не самостоятельным, избранным народом государственным лидером, а человеком, получившим ярлык на княжение из Москвы, зависимым от старого имперского центра, отгрести от которого новые казахские власти пытались три десятка лет, пишет для kasparov.ru Андрей Никулин.

Появляется и идеальная точка удара при будущих атаках на казахстанского президента, особенно в условиях продолжения националистической возгонки в обществе и элитах - одно дело подчиняться Назарбаеву, фактически создавшему казахстанскую современную государственность, другое ставленнику Елбасы и, позже, Москвы, чудом удержавшему грозившую упасть и разбиться корону.

Причем не важно, смог бы Токаев разобраться с проблемами и беспорядками сам, будут ли "миротворцы" задействованы в подавлении протестов или ограничатся символическим присутствием, уже в момент их появления на казахском лидере сразу появилась надпись "московский ставленник". По этой надписи и будут бить. И любые новые элитные и массовые протесты в будущем будут использовать это для мобилизации своих сторонников на широкой и максимально понятной платформе "восстановления национального суверенитета".

С другой стороны и сам Токаев, прекрасно понимая риски и издержки, окажется вынужден регулярно демонстрировать, что он свой, казахский, максимально суверенный лидер, даже в тех ситуациях, когда условному Назарбаеву поддержать Москву не стоило бы никаких репутационных потерь.

То есть мы ставим не просто на хромую утку, но на хромую утку, которая будет постоянно пытаться отползти от нас и отмахнуться перебитым крылом.

Кроме этого, если раньше поддержание самостоятельной казахстанской государственности и безопасности не стоило нам практически ничего, он плыл рядом, как самостоятельная, но близкая планета, то теперь по старой российской традиции неизбежно, в обмен на церемониальную присягу "белому царю" туда пойдут и военные, и полицейские советники, и военная, и экономическая помощь. Россия демонстрирует, что всегда готова отблагодарить своих вассалов, вассал же оседает на спине российского верблюда вместе с белорусской, донбасской и остальными гирями.

Причем все виды консультационной или полицейской поддержки, даже если будут оказываться абсолютно искренне, все равно вызовут негодование среди националистически-настроенных масс и будут казаться мнимыми или реальными, но попытками снова восстановить российское господство над страной. Если же в бою, случайно или в результате провокации от пуль миротворческого контингента начнут гибнуть казахи, это даст мощнейший толчок для протеста и еще один объединяющий недовольных фактор.

В итоге проигравшими оказались практически все - клан Назарбаева, потерявший ресурсы и власть, Токаев, получивший шатающийся трехногий трон. Причем чем серьезнее будут российские попытки "следить и заботиться", тем сильнее будет брыкаться спасаемый Казахстан, в попытках вырваться на свободу из крепких объятий "старшего брата".

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