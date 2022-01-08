Во всем Ливане отключилось электричество
- 8.01.2022, 21:19
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Отключение связано с конфликтом вокруг станции в деревне под Бейрутом.
Весь Ливан остался в субботу без электричества, передает телеканал al-Jadeed (перевод — ria.ru).
"Компания "Электричество Ливана" отключила подачу электроэнергии на всей территории Ливана", - передает канал.
По его данным, отключение связано с конфликтом вокруг станции в деревне Арамун под Бейрутом, жители которой попытались ворваться на станцию, протестуя в связи с постоянными отключениями электричества. В результате из строя вышла вся электросеть.
По словам очевидцев, электричество временно отключили и в международном аэропорту Бейрута.
Ливан на фоне финансово-экономического кризиса более шести месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически вся страна остается без электроснабжения до 20-22 часов в сутки. Сложившаяся ситуация сказывается негативно на работе госучреждений, больниц и заводов, что провоцирует рост социальной напряженности.