Как выглядят и сколько стоят самые дешевые двухкомнатные квартиры в Минске в несоветских домах 8.01.2022, 21:29

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Их площадь от 49 до 65 квадратных метров.

Хотите купить квартиру в столице недорого, но старый жилой фонд совсем не подходит? Realt.by показывает, какие двухкомнатные квартиры выставлены на продажу в несоветских домах. Их площадь от 49 до 65 «квадратов», а стоимость стартует с 57 тысяч долларов.

На ул. Белецкого (Юго-Запад)

Двухкомнатная квартира площадью 49 «квадратов» продается в доме на улице Белецкого, 22 на пятом этаже. Находится она в панельном доме в 10 этажей, который построен в 1991 году. Недавно проведен косметический ремонт подъезда, установлен новый лифт с видеокамерой.

Жилая площадь квартиры составляет 29 м², кухни — 7 м². Все комнаты раздельные, санузел также раздельный. В одной из жилых комнат есть выход на застекленную лоджию.

У квартиры хороший потенциал для будущего ремонта. Здесь уже установлена металлическая входная дверь, а также стеклопакеты почти во всех комнатах. В одной комнате перенесены розетки, выровнены стены и потолок. Также проведено оптоволокно, телефон, домофон, установлены счетчики воды.

В районе развита инфраструктура. Во дворе расположены детские сады, рядом школы, взрослая и детская поликлиники, множество магазинов, парк, рынок. Остановка наземного общественного транспорта возле дома, до станции метро «Малиновка» — 20−25 минут.

Цена: $ 56 999 с торгом.

На ул. Лобанка (Сухарево)

В доме на улице Лобанка, 89 продается двухкомнатная квартира площадью 51 м² (жилая — 29 м², кухня — 9 м²). Расположена на последнем 12 этаже панельного дома, построенного в 1993 году.

Жилые комнаты раздельные, как и санузел. Есть застекленная лоджия. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, счетчики воды.

Возле дома есть все необходимое для комфортной жизни — детские сады, школа, поликлиники, торговый центр, магазины, скверы и парк. Ближайшая станция метро — «Каменная Горка». Она расположена в трех остановках на наземном общественном транспорте. Также вблизи удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 57 000.

На ул. Лучины (Лошица)

«Двушка» продается в доме на улице Янки Лучины, 32. В панельном доме 12 этажей. Год постройки — 2001-й. Квартира находится на пятом этаже.

Общая площадь — 50 квадратных метров, в том числе жилая — 29, и просторная кухня на 9 м². Санузел раздельный. Есть застекленная лоджия. Установлены деревянные стеклопакеты, вместительный шкаф-купе в коридоре. Напольное покрытие — линолеум.

В шаговой доступности школа, детские сады, магазины, детская и взрослая поликлиники, аптеки, банки, рестораны, кафе. Рядом с домом остановка общественного транспорта, на котором удобно добираться в любую точку города, а также удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 65 000 с торгом.

На ул. Парниковая (р-н м. Московская)

Двухкомнатная квартира площадью 50 м² (жилая — 28 м², кухня — 7 м²) продается в доме на улице Парниковая, 9. Она расположена на последнем девятом этаже панельного дома, построенного в 1995 году.

В квартире удобная планировка — две раздельные комнаты, раздельный санузел, застекленная лоджия. В жилье хоть и не свежий ремонт, однако выглядит оно аккуратным. При желании квартиру можно обустроить современно. Установлены деревянные стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды.

Дом расположен очень удачно. Это тихий зеленый район с большими парковыми зонами и рекой в шаговой доступности. При этом до проспекта Независимости всего 10−15 минут пешком или несколько остановок на общественном транспорте.

Возле дома детский сад, школы, поликлиника, магазин. Также недалеко торговый центр, спорткомплекс.

Цена: $ 67 000.

На ул. Есенина (Малиновка)

В доме на улице Есенина, 39 продается двухкомнатная квартира площадью 49 квадратных метров. Панельная девятиэтажка построена в 1993 году. Квартира на девятом этаже.

Жилая площадь квартиры — 28 «квадратов», кухня — 7. Все жилые комнаты раздельные, как и санузел. Лоджия застеклена и обшита вагонкой.

В квартире относительно неплохой ремонт — стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды. Напольное покрытие — паркет, в санузле плитка. После продажи в квартире остается встроенная мебель.

В шаговой доступности детский сад, школа, спорткомплекс, парк, магазины, поликлиника. Рядом удобный выезд на кольцевую. До остановки общественного транспорта две минуты пешком. На нем можно без пересадок добраться до станции метро «Малиновка» за 15−20 минут.

Цена: $ 60 000 с торгом.

На ул. Выготского (Новинки)

Двухкомнатная квартира продается на третьем этаже пятиэтажки из силикатных блоков на улице Выготского, 39. Площадь квартиры 65 квадратных метров. Дом построен в 2013 году.

Жилая площадь квартиры — 33,5 м², кухня — 10 м². Здесь удобная планировка — две раздельные комнаты, кухня с застекленной лоджией, раздельный санузел, просторный коридор и гардеробная.

В квартире установлены стеклопакеты, межкомнатные двери, напольное покрытие — линолеум.

В этом районе есть детский сад, магазины, торговый центр, банк, аптеки. В непосредственной близости — лес и водохранилище. До центра города на машине всего 15 минут, а общественном транспорте — 40. Недалеко выезд на МКАД.

Цена: $ 67 900.

На ул. Лынькова (Масюковщина)

Двушка продается в доме на улице Лынькова, 87/1. Дом девятиэтажный, каркасно-блочный, построен в 2000 году. Квартира находится на восьмом этаже.

Общая площадь квартиры 62 квадратных метра (жилая — 36, кухня — 9). Есть две застекленные лоджии — в комнате и на кухне, санузел раздельный. В квартире установлены деревянные стеклопакеты. Напольное покрытие — линолеум.

Что касается инфраструктуры, то в шаговой доступности находится все необходимое для комфортного проживания — детские сады, школы, множество магазинов, банк, парк. В трех остановках станция метро «Спортивная». Рядом ж/д станция «Масюковщина» и удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 64 000.

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