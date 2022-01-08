Российские самолеты более чем 20 рейсами перебросят десантников из Иваново в Казахстан 5 8.01.2022, 21:32

5,500

В Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка».

Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для переброски техники и десантников из Иваново в Казахстан, сообщили interfax.ru в субботу в Минобороны РФ.

Как отметили в министерстве, по прибытию военнослужащие российского «миротворческого контингента» приступят к выполнению задач.

В сообщении говорится, что переброска осуществляется с аэродрома "Северный". Согласно видео, предоставленным ведомством, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».