Российские самолеты более чем 20 рейсами перебросят десантников из Иваново в Казахстан

Российские самолеты более чем 20 рейсами перебросят десантников из Иваново в Казахстан5
- 8.01.2022, 21:32
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В Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка».
Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для переброски техники и десантников из Иваново в Казахстан, сообщили interfax.ru в субботу в Минобороны РФ.
Как отметили в министерстве, по прибытию военнослужащие российского «миротворческого контингента» приступят к выполнению задач.
В сообщении говорится, что переброска осуществляется с аэродрома "Северный". Согласно видео, предоставленным ведомством, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".