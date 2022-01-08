Росатом: Обсуждается строительство еще одной АЭС в Беларуси

Росатом: Обсуждается строительство еще одной АЭС в Беларуси7
- 8.01.2022, 21:40
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Сообщается, что этот вопрос прорабатывают по поручению Лукашенко.
Беларусь и Россия ведут переговоры о строительстве еще одной АЭС. С таким заявление в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава Росатома Алексей Лихачев, пишет zerkalo.io.
— Все большее и большее количество стран принимают решения или о расширении своих атомных мощностей или приходят в «атомный клуб». Яркий такой пример — Беларусь. Прошло меньше 10 лет, один блок уже устойчиво работает, физпуск второго состоялся под Новый год. И первый вопрос, который нам задает правительство Беларуси: а как мы будем действовать, если соберемся строить еще одну атомную станцию в Республике Беларусь? Мы с большой теплотой вспоминаем все, что происходило за эти годы, но аппетит приходит во время еды, и мы уже обсуждаем строительство второй станции, — сообщил Лихачев.
В последний раз о строительстве еще одной АЭС в Беларуси говорил премьер Роман Головченко в декабре. По его словам, вопрос прорабатывают по поручению Лукашенко. В этом процессе участвуют и специалисты из России.