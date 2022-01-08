Как в Беларуси трескаются мосты 8.01.2022, 22:21

Они доставляют белорусам массу неудобств.

Если ваш путь на работу проходит через центр, то, скорее всего, вам придется проснуться пораньше, чтобы не опоздать — ожидаются незапланированные пробки. Всему виной случившееся ЧП на Немиге, где обвалилась часть путепровода. Неделю дорожники будут пилить и вывозить бетонные глыбы, месяцы — ремонтировать и возводить новые конструкции моста. Проектировщики, дорожники и подрядчики уже работают, спешка им ни к чему, а нам всем придется запастись терпением. Пока же «Онлайнер» предлагает вспомнить треснувшие мосты, которые доставляли белорусам, мягко говоря, дискомфорт.

Сильная гравитация над Сожем тянула мост к земле

Особые проблемы с мостами ощущались в 2018 году. Едва отгуляв Новый год, мост через Сож признали аварийным. Подвела арматура, которая из-за коррозии пришла в негодность. Большегрузам тогда пришлось проезжать лишние 8 км через город. Легковушкам кататься разрешили, но радовались они недолго — во время ремонта движение было запрещено всем.

Это был типовой автомобильный мост, которых в Беларуси еще четыре. У всех выявили одни и те же «возрастные» проблемы. Тридцать лет назад, когда их только начали возводить, у строителей еще не было технологий и качественных материалов, что и привело к износу.

Мост над Припятью, ради строительства которого сдвинули реку

За месяц до выявления аварийности у моста над Сожем, в Житковичском районе на мосте через Припять заметили трещину. Полотно просело примерно на 50 см по всей ширине проезжей части. На стыке — поперечный разлом шириной 5 см. После экспертизы специалистам пришлось (с очень переменным успехом) решать кучу логистических, организационных, экономических, экологических, гидрологических и прочих задач. На время военными была возведена понтонная переправа, но и ее снесло глыбой льда.

С наступлением тепла появилась возможность организовать переправу, которая не зависела бы от ледовой обстановки. Легковой транспорт тогда переезжал реку по наплавному мосту, фуры переправлялись на пароме.

Автомобильный мост через Припять был построен в 1985 году. Его длина — 888 метров. За год до происшествия на нем проводилась реконструкция. Плохая.

Как оказалось, куда надежнее построить новый мост, а старый — взорвать. Так и сделали. Работа шла круглосуточно. Почти сотня строителей поочередно приезжала сюда вахтой на 15 дней и работала 12 часов в сутки. С площадки было вывезено 5 тыс. тонн строительного мусора. Старые опоры, оставшиеся после взрыва, были удалены канатной резкой, вместо них возвели новые. А еще из-под моста пропала река, теперь он стоит на твердой суше.

В итоге на бетонных опорах в девять этапов было смонтировано 2,7 тыс. тонн металлоконструкций. По оценкам специалистов, грузоподъемность нового моста и срок его службы будут в несколько раз больше, чем у старого. Он сможет выдерживать нагрузку, превышающую 100 тонн. Стоимость проекта — порядка 50 млн рублей.

К Дню Октябрьской революции объект торжественно открыли. Вновь транспорт проехал над Припятью в этом месте спустя 11 месяцев после коллапса.

МКАД

Вспомним август 2018-го. Тогда на внутренней стороне МКАД в районе Игуменского тракта треснул путепровод. Проблем с трафиком было не миновать. С учетом того, что дачный сезон был в самом разгаре, каждое утро и вечер там скапливались заторы.

Тогда часть путепровода пришлось разобрать и собрать заново, уложив асфальт. Лопнувшую балку заменили на новую, заодно проверили и соседние балки.

Как выяснилось позже, здесь лопнула одна из балок пролетного строения, в результате чего образовалась просадка. В выводах комиссии Мингорисполкома, обследовавшей строение, первопричиной произошедшего назван большегрузный транспорт, не соблюдавший ограничения. Также увеличилась интенсивность движения автомобилей.

Починить мост строители планировали к 1 октября, но в сроки слегка не уложились — объект был торжественно открыт 3 ноября. Сметная цена строительства составила более 4,3 млн рублей.

Орловская — Победителей

В январе 2020 года на развязке улицы Орловской и проспекта Победителей треснул путепровод. Первое время мост поддерживали металлические подпорки, которые должны были ограничить прогиб строения и предотвратить появление новых трещин. На объекте смонтировали временные светофоры и сделали объезды. Ремонт начали в середине июня. Движение транспорта было круговым по съездам с моста.

Этот путепровод был построен в конце 1970 года. В начале 2000-го его капитально ремонтировали, масштабный текущий ремонт сооружения провели в 2016-м. Новая трещина появилась из-за прогиба крайних балок.

Ремонт фактически велся внутри организованного кольца. Строителям предстояло демонтировать все пролетное строение и верхние части опор. Затем опоры усилили, сделали новые пролеты и мостовое полотно. Ремонт шел круглосуточно, и 19 ноября 2020 года мост был открыт.

Устал ждать и обвалился

19 мая 2021 года на 21-м км автодороги Р67 Борисов — Березино — Бобруйск обрушился мост, в результате чего оказались повреждены грузовой автомобиль Ginaf и легковушка Rover. Люди не пострадали. К слову, грузовики и стали причиной обрушения моста, так как для них он предназначен не был. Местные во всем винили лесовозы, которые загружались сверх нормы.

Аварийный участок было предложено объезжать через соседние деревни, что накручивало лишние 10—15 км пробега. Спустя две недели строители возвели временный мост.

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