Сайта, где спортсмены подписывались в поддержку режима, больше нет

Сайта, где спортсмены подписывались в поддержку режима, больше нет1
- 8.01.2022, 22:40
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Бесславный конец сомнительной инициативы.
Сайта athletes.by, где спортсмены подписывались под письмом в поддержку властей Беларуси (Лукашенко), больше не существует, передает «Еврорадио».
Вместо него сейчас — обычный агрегатор спортивных новостей, а перед этим несколько месяцев он не работал. Новости берутся не только из госСМИ, но и из негосударственных (даже из тех, что признаны "эстремистскими"). На сайте сейчас есть ролики по интернет-маркетингу, про онлайн-казино в Беларуси и т. д. Похоже, что деньги на поддержку сайта закончились, и домен выкупил кто-то другой.
Получился бесславный конец сомнительной инициативы. В то время когда много спортсменов поставили подписи под письмом против насилия силовиков и за новые выборы, власти организовали "своё" письмо. Шли репрессии, а под ним подписывались спортсмены, тренеры. Среди подписантов были чиновники из райисполкомов, уборщицы спортивных учреждений и другие лица, не имевшие отношения к спорту. А иногда спортсменов в список добавляли и без их согласия — спортивные функционеры гнались за количеством.