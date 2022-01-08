Сайта, где спортсмены подписывались в поддержку режима, больше нет 1 8.01.2022, 22:40

4,650

Бесславный конец сомнительной инициативы.

Сайта athletes.by, где спортсмены подписывались под письмом в поддержку властей Беларуси (Лукашенко), больше не существует, передает «Еврорадио».

Вместо него сейчас — обычный агрегатор спортивных новостей, а перед этим несколько месяцев он не работал. Новости берутся не только из госСМИ, но и из негосударственных (даже из тех, что признаны "эстремистскими"). На сайте сейчас есть ролики по интернет-маркетингу, про онлайн-казино в Беларуси и т. д. Похоже, что деньги на поддержку сайта закончились, и домен выкупил кто-то другой.

Получился бесславный конец сомнительной инициативы. В то время когда много спортсменов поставили подписи под письмом против насилия силовиков и за новые выборы, власти организовали "своё" письмо. Шли репрессии, а под ним подписывались спортсмены, тренеры. Среди подписантов были чиновники из райисполкомов, уборщицы спортивных учреждений и другие лица, не имевшие отношения к спорту. А иногда спортсменов в список добавляли и без их согласия — спортивные функционеры гнались за количеством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».