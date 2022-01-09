Второй Афганистан Алексей Мельников

9.01.2022, 8:50

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Волна покатится обратно в Россию.

Пока все не очень понятно с масштабами военного вмешательства России в Казахстане, его формами, затратами и, главное, разнообразными последствиями. Мы и обстоятельств принятия решения о вводе войск не знаем.

Но стоит отметить, во всяком случае, затратный для страны процесс, который можно назвать «расползанием ответственности».

Ограниченные ресурсы, вместо использования на цели улучшения жизни людей в стране, под влиянием случайных обстоятельств разбрасываются на выдуманные внешние задачи. А ведь рост уровня жизни большинства – главное средство для достижения стабильности нашей страны (что, между прочим, еще раз показано протестами в Казахстане). И на этой внутренней задаче имело бы смысл сосредоточиться, не выдумывая внешних приключений.

Мария Захарова из МИДа нападает на «либеральную тусовку», которая говорит, по ее словам, о том, что ввод российских войск в Казахстан «станет для России вторым Афганистаном». И пишет: «Забыли, бесстыжие, что «вторым Афганистаном» они уже называли Сирию».

Исторические аналогии, конечно, условны. Но есть одно сходное обстоятельство – и советское вторжение в Афганистан, и российское участие в сирийской войне представляют собой впустую выброшенные ресурсы, отнятые от действительно важных внутренних экономических задач.

В той же Сирии российское военное присутствие продолжается семь лет без видимого для нашей страны материального результата, и уже приближается по срокам к пребыванию советских войск в Афганистане. Конца края не видно. Завязли в далекой от границ России стране. Сколько это стоит? Тайна. «Яблоко» в свое время делало расчеты, вызвавшие, насколько помнится, неудовольствие Минобороны. Так раскройте свои, чтобы общество получило возможность сравнить то, что потрачено и сопоставить с тем, что получено.

Есть и другие, столь же впечатляющие затратные проекты разных лет и разной степени российского участия – забытая уже Венесуэла, признанные независимыми Абхазия и Южная Осетия, застарелое с начала 90-х Приднестровье, раздолбанный Донецк-Луганск, еще Нагорный Карабах с нашими миротворцами. Особняком стоит Крым. Здесь же спонсирование Беларуси. Кстати, Афганистан тоже можно добавить. Пока сидели двадцать лет за спиной американцев, забот не знали. Как только под буйную радость пропагандистов Соединенные Штаты Афганистан покинули, начали возить туда самолетами из России гуманитарную помощь.

Теперь, может быть, приплюсуется Казахстан. Потому что, если хочешь влияния – надо платить. За счет граждан и бизнесов. И хорошо, если бы цена переброски войск туда и обратно, короткого (надеемся) их там пребывания, была окончательной.

Дело еще в том, что нигде, совершенно нигде, куда пришли власти России со своими решениями, не создано ничего, способного служить притягательным примером жизни для соседей (а главное, что с российскими порядками то же самое). Все нежизнеспособно и висит только на российской военной силе и ресурсных вливаниях. Представить, что ресурсы кончились и начнется отпадение с отходом в Россию. Волна покатится обратно. Так же было и с Афганистаном.

Алексей Мельников, t.me

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