«Премию военруку платят самую высокую» 9.01.2022, 8:56

Что делают и за кем следят на этой должности.

В конце августа этого года на сайтах белорусских школ начали появляться вакансии военруков, а может политруков — специалистов по военно-патриотическому воспитанию. Кроме того, в столичных школах вахтеров заменили сотрудниками Департамента охраны МВД. Как эти изменения повлияли на учебный процесс — «Наша Ніва» поинтересовалась у учителей.

«Сначала ходили слухи, но все лето не было никакой конкретики. Настал сентябрь, а в нашей школе тоже никто не появился. Так было во многих школах района. У нас этот «специалист» был нанят 1 октября. Сначала вообще никто не понимал, что это за должность и чем он должен заниматься. До конца и сейчас никто этого не понимает. Его «поселили» в бывшую кладовую, выбросили оттуда весь хлам, который складывали годами. После он активно взялся за проведение ШАГ (Школа активного гражданина): к нам начали приходить профориентационные бригады из военных вузов, ветераны.

Знаю, что премию ему платят одно из самых высоких среди всех, при том какой-то конкретного дела (полезного или неполезного), которым бы он занимался, я лично не замечаю. — говорит учительница одной из столичных школ.

— Есть у меня мнение, что почву для введения такой должности подготавливали заранее, так как были проведены очень странные изменения в выплате стимулирующих и компенсирующих выплат (то, что раньше обычно премией называлось). Теперь и выяснилось, куда идет та сдача денег, которую недополучают учителя. Она идет на этого человека плюс на Департамент охраны (ведь часть их зарплаты ложится именно на учреждение образования).

Это не столько вредители, сколько такие паразиты, которые ничего не делают, а просто высасывают бюджет, ни за что получают те деньги, которые бы могли дополнительно получить лучшие учителя», — говорит педагог.

Учитель другой школы говорит: «Политрук появился у нас перед началом второй четверти, походил по кабинетам, пытался познакомиться, на вопрос «А что вы будете делать, ждать ли от вас проверок каких-то?» ответил, что и сам не очень знает пока. Лично я его видел в школе раза три: однажды на коридоре и в кабинете завуча по воспитательной работе, он там «лопатил» какие-то документы. Никаких мероприятий, классных / информационных часов он не проводит — постоянно сидит в своем чулане. И все. Может, и слава Богу!»

В другой школе женщина-политрук активно организовывает экскурсии в кадетское училище, приглашает представителей из авиационного колледжа.

«Идеологическую работу учителя проводят, как и раньше, преимущественно только на бумаге», — говорит педагог-организатор.

«В нашей школе, — рассказывает учительница из Минской области. — Руководитель по ВПВ активно взялся за БРСМ: старается, чтобы вступили в организацию все, проводит, например, дискотеку, вход на которую только по членскому билету. Также раньше у нас не было такой практики, чтобы жертвовать образовательным процессом ради каких-либо мероприятий — все после занятий. А теперь могут детей забрать прямо с занятий, чтобы показать документальный фильм о войне или что-то подобное».

Сейчас можно найти десятки вакансий на должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. В минских школах 24 и 126, например, обещают зарплату от 700 рублей, в СШ№77 — от 850 (это все без учета тех самых премий).

Обязанности: «организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности в учреждении образования. Проведение профориентационной работы с учениками. Осуществление учета военнообязанных в учреждении», требуют высшее образование и обязательный опыт службы в Вооруженных силах.

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