Швейцарские ученые разгадали тайну перевала Дятлова? 8 9.01.2022, 9:01

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В начале октября 2019 года некто неизвестный позвонил на мобильный телефон профессора Йохана Гома.

Два ученых из Швейцарии предлагают возможное объяснение одной из самых страшных загадок Советского Союза — таинственной смерти девяти туристов в 1959 году в Уральских горах. Трагическое происшествие на перевале Дятлова, как его потом назвали, вызвало множество теорий —от убийства, совершенного йети, до секретных военных экспериментов.

В начале октября 2019 года, когда некто неизвестный позвонил на мобильный телефон профессора Йохана Гома, ему было трудно представить, что вскоре он столкнется с одной из самых больших тайн в истории Советского Союза.

На другом конце линии журналистка из Нью-Йорка попросила его об экспертизе трагедии, произошедшей 60 лет назад на российском Северном Урале — трагедии, которая с тех пор получила название Инцидент на перевале Дятлова. Гом, руководитель лаборатории моделирования снега и лавин (EPFL) Института исследований снега и лавин (WSL), никогда не слышал об этом деле. «Я попросил журналистку перезвонить мне на следующий день, чтобы собрать больше информации. То, что я нашел, меня заинтриговало».

Поход, который закончился трагедией

27 января 1959 г., во время студенческих каникул, группа из десяти человек, состоявшая в основном из студентов Уральского политехнического института, во главе с 23-летним Игорем Дятловым — все искушенные лыжники — отправилась в 14-дневный турпоход на гору Отортен на севере Свердловской области.

Поход относился к наивысшей категории сложности, так как температура воздуха на Урале в этот период года опускалась до —30 °C. 28 января один из участников экспедиции Юрий Юдин понял, что ему маршрут не по силам, повернул назад и больше он своих коллег не видел.

Когда минула предполагаемая дата возвращения группы в пункт старта, на поиски вышла спасательная группа. Только 26 февраля примерно в 20 км к югу от цели турпохода, на склоне горы Халатчахль — в переводе с языка местного народа манси ее название означает «Мертвая гора « — была найдена сильно поврежденная палатка. В ней остались вещи туристов.

Участники спасательной операции на Дятловском перевале с палаткой участников экспедиции, найденной на склоне, февраль 1959 г. Фото: Creative Common

Чуть ниже, под старым сибирским кедром, были найдены два тела, в одном белье и носках.

Между деревом и палаткой были найдены еще три тела, включая тело Дятлова; они, вероятно, замерзли при попытке вернуться в палатку. Через два месяца найдут тела остальных четырех студентов — в овраге под толстым слоем снега. У некоторых из погибших судмедэкспертиза выявила серьезные травмы: переломы грудной клетки и черепа.

Что именно произошло?

Советские власти начали расследование, чтобы установить причины этой таинственной драмы, но закрыли его через три месяца, придя к выводу, что причиной смерти туристов была вызвана «природная стихия».

Поскольку не выжил никто, до сих пор неясно, что именно произошло в ночь с 1 на 2 февраля. Существует множество различных теорий — от убийства, совершенного йети, до секретных военных экспериментов.

«После звонка американского репортера я начал писать уравнения и цифры на доске, пытаясь понять, что там могло произойти», — говорит Гом. «Когда журналистка перезвонила, я сказал ей, что лавина, вероятно, застала группу врасплох, когда они спали в палатке».

Наиболее правдоподобную теорию выдвинула и российская прокуратура после возобновления в 2019 году расследования по ходатайству родственников погибших. Однако

отсутствие доказательств и наличие труднообъяснимых моментов привели к тому, что значительная часть российского общества по-прежнему не верит в версию следствия.

«Я был настолько заинтригован, что начал глубже исследовать эту теорию. Затем я связался с профессором Александром Пузриным, заведующим кафедрой геотехнической инженерии ETH Zurich, с которым я познакомился месяцем ранее на конференции во Франции».

Гом, француз по происхождению и уроженец России Пузрин, вместе копались в архивах, открытых после распада Советского Союза. Они также поговорили с другими учеными и экспертами о случившемся и разработали аналитические и численные модели для реконструкции лавины, которая могла застать девять жертв врасплох.

«Тайна перевала Дятлова вошла в русский народный фольклор. Когда я сказал жене, что буду работать над этим, она посмотрела на меня с благоговением!»- говорит Пузрин. «Мое основное исследование — оползни; я исследую, что происходит, по прохождению определенного времени между моментом возникновения оползня, и тем моментом, когда он действительно происходит».

Гом и Пузрин пришли к выводу, что в 1959 году туристы вкопались в снег на склоне горы, чтобы поставить палатку, и именно это стало причиной лавины.

«Одна из главных причин, по которой теория лавины до сих пор не полностью принята, заключается в том, что власти не дали объяснений, как это произошло», — говорит Гом. На самом деле, есть несколько моментов, противоречащих этой теории: во-первых, спасательная группа не нашла явных доказательств лавины или оползня. Кроме того, средний угол наклона над палаткой — менее 30 градусов — был недостаточно крутой для схода лавины. Кроме того, когда лавина и возникала, она сработала по крайней мере через девять часов после того, как был сделан разрез на склоне.

Наконец, повреждения груди и черепа у некоторых из погибших не были типичными для жертв лавины.

В своем исследовании, опубликованном в Communications Earth & Environment — новом журнале Nature Research — Гом и Пузрин пытаются решить эти проблемы. «Мы используем данные о трении снега и местном рельефе, чтобы доказать, что небольшая лавина может сдвинуться на пологом склоне, оставив мало следов.

С помощью компьютерного моделирования мы показываем, что удар снежной плиты может привести к травмам, подобным тем, что мы видим. И, конечно, время между выходом команды на склон и моментом трагедии. Это главная тема нашей статьи. Ранее исследователи не смогли объяснить, как при отсутствии снегопада в тот вечер в середине ночи могла сойти лавина», — говорит Гом.

В ночь трагедии одним из важнейших факторов было наличие сточных ветров, то есть ветров, несущих воздух вниз по склону. Эти ветры могли нести снег, который потом накапливался выше палатки, из-за особенностей местности, которых туристы не знали.

«Если бы они не сделали врезку на склоне, ничего бы не произошло. Вероятно, сточный ветер наносил снег и способствовал медленному нарастанию дополнительной нагрузки. В определенный момент могла образоваться и распространиться трещина, что привело к сдвигу снежной плиты», — говорит Пузрин.

Оба ученых, однако, осторожны в своих выводах и полагают, что многое из инцидента остается необъяснимым. «Никто до конца не знает, что произошло той ночью. Но мы даем основательные математические доказательства того, что теория лавины правдоподобна», — продолжает Пузрин.

Две модели, разработанные для этого исследования-аналитическая модель для оценки времени, нужного для схода лавины, разработанная ETH Zurich, и числовая SLAB для оценки воздействия лавин на организм человека — будут использоваться для лучшего понимания природы лавин и связанных с ними рисков.

Работа Гома и Пузрина — дань уважения туристам с перевала Дятлова, которые столкнулись с «непреодолимой силой» природы. И хотя они не сумели завершить свою отчаянную экспедицию, они дали поколениям ученых тайну, которую нужно разгадать.

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