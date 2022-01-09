Спасшийся от падения моста на Немиге минчанин рассказал, как все было 9 9.01.2022, 9:09

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Фото: onliner.by

Молодой человек думал, что уже не успеет убежать.

Минчанин Игорь — главный герой того самого видео, когда в нескольких метрах от него падает часть путепровода на Немиге. Молодому человеку за считанные секунды удалось избежать смерти. Игорь рассказал журналисту Onlíner, что он делал ночью на Немиге и как ему удалось спастись.

Игорю 25 лет, он по образованию инженер, но в последний год профессионально играет в покер. Как раз прошлой ночью, около 11 часов, он ездил играть в клуб на Зыбицкую. Возвращался в районе трех часов ночи: решил не вызывать такси, а прогуляться до дома пешком, поэтому и пошел в сторону злополучного моста. Обычно во время прогулок парень слушает музыку в наушниках, но в последнее время почему-то перестал.

После того как обрушился мост — ровно в 3:04, — Игорь сделал фотографию упавшей конструкции. То есть само ЧП случилось примерно в 3:02—3:03, отмечает он и рассказывает, как все происходило.

— Заметил ли я что-то странное, когда подходил к мосту? Да. Справа между полосами перед центральными стойками на «аварийке» стоял какой-то микроавтобус, а перед ним был какой-то типа экскаваторчик, какая-то служебная машина, спецоборудование. Я подумал, что произошла какая-то авария, и просто пошел дальше, — начинает молодой человек. — Когда подходил к мосту, услышал, что там падали какие-то камешки — возле первой колонны. Я посмотрел на нее — вдоль центральной верхней балки, к которой крепятся колонны, у первой не было побелки. Я предположил, что этот бусик врезался в нее или просто осыпается побелка, в голове не было ничего сверхкритичного. Но я остановился за пару метров, потом подошел чуть ближе — звуки падающих камешков продолжались, и я не понимал, что это... Подошел еще ближе и подумал: ну, там еще три колонны впереди, наверное ничего страшного.

Игорь говорит, что за пять метров до моста он останавливался несколько раз: все время что-то отвлекало. Последняя остановка была примерно за метр.

— И вот когда я уже подошел вплотную, услышал, что надо мной начался очень громкий треск: как будто трескается лед. Криков людей я в тот момент не слышал. Этот звук начал очень быстро распространяться по всей пешеходной части. В тот момент я повернул голову направо и увидел, как начал падать кусок плиты. Даже не до конца повернув голову, развернулся и побежал. Правда, я думал, что уже под мостом и не успею убежать, но попытался.

Минчанину очень сложно вспомнить, что конкретно он слышал позади, когда убегал. Говорит, все было как в тумане.

— Я просто бежал и слышал, что падает куча камней. Маленькие кусочки отлетали прямо в меня, как будто пульки в страйкболе, — на куртку и штаны. Я бежал, а в меня все это летело, и я чувствовал, что просто выбегаю из клуба пыли: потом во рту, в носу и где только можно было ощущение, что она проникла.

После обрушения Игорь видел людей, которые начали снимать последствия.

— А я растерялся и просто стал, у меня не было в голове мыслей, кроме нецензурной лексики. Просто куча-куча-куча матов. Где-то в течение минуты я стоял и повторял: «Офигеть, офигеть, что происходит». Я смотрел и не мог поверить. Потом мы как-то сблизились с ребятами, которые стояли и снимали. Они спросили, я ли это выбегал из-под моста. Ответил, что да. Они поздравили меня со вторым днем рождения — и все. Я сфотографировал мост, еще немножко постоял и пошел уже через Октябрьскую домой.

Игорь признается, что не любит фотографировать: просто сделал один снимок и потом запостил в сторис. А так — шел и гулял, дышал воздухом.

— Я был просто в полнейшем шоке. Мыслей в голове после произошедшего как будто и не было. У меня очень сильно, быстро и громко стучало сердце — я не мог ничего обмозговать, потому что этот звук все перебивал. Пытался успокоиться и подышать, чтобы организм как-то пришел в себя.

Парень говорит, что постеснялся звонить кому-то, потому что это было ночью. Только записал пару голосовых сообщений близким людям, выплеснул эмоции — и ему стало легче.

— Дальше шел и пытался выплюнуть всю пыль, которая оказалась во рту.

Сегодня после увиденного и услышанного друзья Игоря были в шоке от того, что такое реально с кем-то может произойти, да еще и так близко.

— Оказалось, что это может случиться в непонятный момент: как и что бы ты ни делал, ты можешь просто... Пошел домой — на тебя мост упал, — смеется минчанин. — Вечером мы с подругой вышли и отметили типа как второй день рождения, хотя настоящий 14 июля.

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