«Ночью я дважды просыпалась от выстрелов» 9.01.2022, 9:16

4,160

Что сейчас происходит в Алматы?

Погибшие и пропавшие без вести. Люди собираются в очереди возле моргов. Убитых находят и в обстрелах, которые попали под обстрел. Огонь в Алматы не утихает и сейчас, сообщает «Белсат».

«Слышно было очереди выстрелов и взрывы. Было ужасно. Первые 2-3 дня было достаточно активно, вчера с 7-й до 9-й активно стреляли, а после стало тихо. И ночью я дважды просыпалась от выстрелов», – говорит жительница Алматы Наиля Багаутдинова.

Число погибших достигает десятков. По официальным данным, в обстрелах погиб 11-летний ребенок. Еще один подросток попал в больницу с ранениями. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев дал приказ стрелять в протестующих, которых власти называют террористами. Контроль за «неспокойными» городами взяли местные войска и дружины, подразделения ОДКБ. Военные подстерегают улицы и дворы. Местные жители выходят из дома только при необходимости, за продуктами.

«Люди жалуются, что нет топлива. Продукты есть на складах где-то, но сейчас выставлены блокпосты – они просто не могут привезти сюда», – житель Алматы.

Не могут люди и выйти в интернет, который все еще блокируют. Так протестующих лишают возможности координировать действия и передавать информацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».