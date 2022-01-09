Российские военные оккупировали Байконур 5 9.01.2022, 9:32

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По улицам города ездит бронетехника РФ.

В Казахстане улицы Байконура патрулирует российская бронетехника. Правоохранительные органы комплекса работают в усиленном режиме несения службы из-за введения сигнала Гром.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный телеканал «Байконуринфо».

Российская служба информагентства рассказывает, что в одном из сюжетов была колонна из нескольких машин полиции, а также камуфлированного грузового автомобиля Урал и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.

Ранее похожие бронемашины использовали в управлении Министерства внутренних дел России на комплексе Байконур, отмечает Интерфакс, ссылаясь на архивные фото на сайте администрации.

По данным телеканала, ситуация в городе спокойная. В то же время, накануне администрация Байконура ввела в городе повышенный «синий» уровень террористической опасности с 7 по 19 января.

Также, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ, Россия круглосуточно перебрасывает в Казахстан самолетами Ил-76 и Ан-124 подразделения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Более 70 самолетов выполнят более 20 рейсов для переброски техники и десантников из российского города Иваново в Казахстан.

Космодром Байконур расположен на территории Казахстана в Кызылординской области возле поселка Тюратам. Космодром и город с одноименным названием образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одно из требований митингующих «Старик, уходи» — полный уход от власти Нурсултана Назарбаева. Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, возглавил Совбез в 2019 году, покинув пост президента.

Протесты быстро переросли в столкновения с силовиками. По официальным данным, десятки человек погибли, более тысячи пострадали. По всей стране введен режим чрезвычайного положения.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и сменил Нурсултана Назарбаева в должности главы Совета безопасности.

ОДКБ решила ввести войска в Казахстан 5 января, через несколько часов после соответствующего призыва Касым-Жомарта Токаева. А уже 6 января в Казахстан прибыли российские десантники — первые подразделения сил ОДКБ. Группировка российских войск, направленная в страну, остается крупнейшей и включает бронетехнику.

Также свои силы в Казахстан направили Армения, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан (последний — с оговоркой о том, что киргизские военные не будут вовлечены в операции против протестующих).

Это первый случай совместного применения сил в истории стран ОДКБ, в которые входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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