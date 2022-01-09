«Нет хозяина»: как рухнувший в центре Минска мост стал символом разваливающейся «стабильности» 1 9.01.2022, 9:44

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Фото: onliner.by

Увольнения специалистов по всей стране только ускорят инфраструктурный коллапс.

Сайт «Салідарнасць» собрал мнения белорусов о рухнувшем в центре Минска мосте через Немигу.

Светлана Мурашко, финансовый консультант:

– Знаете, котики, это уже не смешно, ей богу. Я и раньше то не очень самолетами любила летать. А теперь, после моста, и вовсе стрематься буду. При чем здесь мост к самолетам? А при том. Денег нет. Нет от слова совсем. То есть вы понимаете, что никто и ничего не содержит в надлежащем виде?

И это не только потому что денег нет. Рачительный хозяин-автомобилист и «копейку» вылижет так, что не подкопаешься. А тут нет хозяина. Временные люди. И они знают, что они временные. Так тогда зачем? Зачем ремонтировать? Зачем держаться за квалифицированный персонал? Пофиг. Завтра хоть потоп.

Стремно. Летать стремно, поездами стремно, метро стремно. Я молчу про АЭС.

В больнице лечиться стремно. Лекарства белорусские стремно.

Сегодня фермер рассказывал про кальций белорусский и испанский для коровы (белорусский 5 руб/инъекция, испанский 60 руб/инъекция, первый что мертвому припарка, второй помог). И это банальный кальций.

Дальше хуже. Дело дойдет до продуктов. Производитель чтобы выжить будет пихать в них всечтонипопадя.

Сегодня после моста я впервые сказала мужу: пора! Не в плане: обсудим? А в плане: пора!»

Из одного из телеграм-каналов, Байнет:

– Падение моста в центре Минска – вполне себе символ разваливающейся стабильности. К тому же это далеко не первая подобная авария в Беларуси. В прошлом году было как минимум два таких – под Борисовом и Пружанами. Эпик со строительством и открытием моста в Гродно оставим за скобками.

Однако рухнувший мост в центре столицы – это все же немного другой уровень. Особенно с учетом того, что в 2018 году в Минске после падения моста на кольцевой правитель лично поручил выработать план реконструкции мостов по всей стране.

Как видим, или плана не было, или на него забили…

Как уже говорили, многочисленные увольнения специалистов по всей стране только ускорят инфраструктурный коллапс.

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