Мнение: Токаев вступил в конфликт с военными 2 9.01.2022, 9:54

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Что стоит за информационными вбросами и кадровыми перестановками в Казахстане?

Силовые структуры Казахстана начали активно распространять информацию о якобы фейковых военных, совершающих вылазки, пишет телеграм-канал "Погоны и галстуки". Жителей Алматы просят быть бдительными и с подозрением относиться к людям в форме. По их мнению, обмундирование может послужить для провокации, например "военная форма была надета на некоторых участниках нападения на СИЗО в Алматинской области, отбитое накануне".

Другими словами, среди казахстанцев пропагандируют идею недоверия к военным, вставшим на сторону протеста. Таким образом Токаев планирует подавить восстание "неверных" силовиков.

Первые аресты военных уже прокатились по стране: был задержан экс-председатель комитета нацбезопасности Карим Масимов, глава союза ветеранов "горячих точек" Нуржан Альтаев и его подчиненные.

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