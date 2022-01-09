закрыть
9 января 2022, воскресенье, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мнение: Токаев вступил в конфликт с военными

2
  • 9.01.2022, 9:54
  • 3,802
Мнение: Токаев вступил в конфликт с военными

Что стоит за информационными вбросами и кадровыми перестановками в Казахстане?

Силовые структуры Казахстана начали активно распространять информацию о якобы фейковых военных, совершающих вылазки, пишет телеграм-канал "Погоны и галстуки". Жителей Алматы просят быть бдительными и с подозрением относиться к людям в форме. По их мнению, обмундирование может послужить для провокации, например "военная форма была надета на некоторых участниках нападения на СИЗО в Алматинской области, отбитое накануне".

Другими словами, среди казахстанцев пропагандируют идею недоверия к военным, вставшим на сторону протеста. Таким образом Токаев планирует подавить восстание "неверных" силовиков.

Первые аресты военных уже прокатились по стране: был задержан экс-председатель комитета нацбезопасности Карим Масимов, глава союза ветеранов "горячих точек" Нуржан Альтаев и его подчиненные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина