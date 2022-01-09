Уволена директор музея Янки Купалы Елена Ляшкович

Уволена директор музея Янки Купалы Елена Ляшкович5
- 9.01.2022, 10:57
- 10,332
Под ее руководством музей стал одним из лучших в стране.
Директор литературного музея Янки Купалы Елена Ляшкович уволена со своей должности. Об этом zerkalo.io сообщили ее коллеги.
Елена Ляшкович родилась в Вилейском районе. Окончила исторический факультет БГУ, работала в Республиканском научно-методическом центре народного творчества и культпросветработы, затем в Институте проблем культуры.
С 2007 года являлась директором литературного музея Янки Купалы. Под ее руководством были реализованы многие проекты, обновлена экспозиция музея. Музей Янки Купалы стал одним из лучших в стране.