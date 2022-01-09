Уволена директор музея Янки Купалы Елена Ляшкович 5 9.01.2022, 10:57

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Под ее руководством музей стал одним из лучших в стране.

Директор литературного музея Янки Купалы Елена Ляшкович уволена со своей должности. Об этом zerkalo.io сообщили ее коллеги.

Елена Ляшкович родилась в Вилейском районе. Окончила исторический факультет БГУ, работала в Республиканском научно-методическом центре народного творчества и культпросветработы, затем в Институте проблем культуры.

С 2007 года являлась директором литературного музея Янки Купалы. Под ее руководством были реализованы многие проекты, обновлена экспозиция музея. Музей Янки Купалы стал одним из лучших в стране.

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