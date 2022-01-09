За рухнувший в Минске мост отвечал «ябатька» из федерации лыж 12 9.01.2022, 11:32

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Чиновник известен увольнениями выступивших против режима спортсменов и квалифицированных специалистов ЖКХ.

В ночь с 7 на 8 января в центре Минска произошло ЧП, которое чудом обошлось без жертв: у станции метро «Немига», недалеко от Дворца Спорта, обрушилась одна из пешеходных секций моста. Судя по видео, один из случайных прохожих был в нескольких секундах от придавливания бетоном – пронесло. Да и вообще спасибо еще, что ночью, а не в час пик, пишет «Трибуна».

Мосту в этом году исполняется 60 лет, при этом в 2021-м ему выписали экспертное заключение без нареканий. Рабочей версией обрушения в системе назвали «усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур». Даже удивительно, что нагрузку не попытались связать с массовыми акциями 2020-го в Минске, когда через мост регулярно ходило множество людей (как же хорошо, что он не обрушился под ними).

Держать ответ на место происшествия приехал среди прочих и зампред Мингорисполкома Александр Дорохович – в списке того, за какие городские вопросы он должен отвечать, прямо указано «развитие, содержание, ремонт и реконструкция транспортной инфраструктуры». Дорохович заявил, что теперь весь мост будут разбирать и строить на его месте новый, что займет как минимум несколько месяцев. Ключевые артерии центра города, примыкавшие к развязке, уже перекрыли на месяц – Минск явно ждут солидные пробки в ближайшее время.

Как видим, чиновник в спортивной куртке не уследил за подпадающий под его ответственность объект инфраструктуры, что обеспечит столице не один транспортный коллапс. И это не первая проблема за последние годы, возникшая и не особо быстро решавшаяся в зоне ответственности Дороховича – вспомнить хотя бы испорченную воду летом 2020-го или отсутствие отопления в мороз в Новой Боровой. Зато у чиновника отлично получается репрессировать неугодных – по информации «Карателей Беларуси», он проводил чистки среди сотрудников «Минского городского жилищного хозяйства» по спискам тех, кто отказался подписывать профсоюзное письмо в поддержку режима, и профилям в социальных сетях. По итогу было уволено немало высококлассных специалистов.

Чистками Дорохович отметился и на другом своем посту – главы Белoрусской федерации лыжных гонок. Перед Новым годом там аннулировали FIS-коды подопечных легендарного лыжника, поддержавшего честные выборы, Сергея Долидовича – его дочери Дарьи и Светланы Андриюк. Теперь юные лыжницы не могут соревноваться на турнирах под патронажем международной федерации лыжных видов – в том числе на юниорском ЧМ-2022 и Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Официальной причиной бана Дарьи было названо то, что на октябрьском кубке по лыжероллерам в Минске спортсменка якобы «швыряла призы». О награждении на том турнире Сергей сообщал сразу после соревнований – Дарье, выигравшей все гонки, вручили пакет с призами за третье место. Долидович тогда написал, что его дочь такие призы «отдала обратно». По Андриюк же причина вообще не называлась. Впрочем, Долидович уверен, что запрет на соревнования выписан из-за его гражданской позиции. При этом беларусским лыжам вообще не с руки разбрасываться перспективными юниорками – нынешняя взрослая сборная, мягко говоря, не впечатляет.

Вряд ли Дорохович волнуется за дальнее будущее больше, чем за хрупкое настоящее – впрочем, и в нем после обрушения части постоянного пути кортежа Лукашенко могут настать серьезные проблемы.

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