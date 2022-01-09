Бои в Казахстане: сцены апокалипсиса в Алматы 8 9.01.2022, 12:13

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фото: reuters

Репортаж журналистов ВВС с места событий.

Самый большой город Казахстана сейчас напоминает кадры из фильма об апокалипсисе. Армия и полиция блокировали ключевые объекты. Стрельба в Алматы продолжается, сообщает ВВС.

Рано утром в пятницу, когда журналисты приехали, запах сгоревших автомобилей все еще витал в воздухе. Вокруг было мало людей, многие боялись выйти на улицу.

Армия и полиция блокировали ключевые объекты в Алматы, который стал центром антиправительственных протестов.

Когда журналисты подходили к солдатам на главной площади, они закричали на нас и выстрелили в воздух, предупреждая, чтобы мы не подходили близко.

«Я приезжаю в Алматы уже много лет. Обычно это шумный город с большим количеством зелени и мест, где можно поесть и выпить», — рассказывает журналист ВВС.

Теперь магазины и банки разграблены или разрушены. Их владельцам потребуется время, чтобы восстановиться.

Большая часть повреждений - вокруг большой главной площади, на которой начинались протесты.

Мэрия сожжена. Сейчас там кромешная тьма, окутанная черным дымом. Близлежащие здания, которые занимали СМИ, также подверглись нападению.

Мы не видели никаких признаков протестов в пятницу - только небольшая группа людей собралась возле разрушенных зданий, чтобы сфотографировать их на телефон. Но мы слышали стрельбу и взрывы - возможно, светошумовых гранат. Поначалу я подумал, что это туман, но потом понял, что это, скорее всего, дым от гранат.

Несколько жителей, с которыми я разговаривал, шокированы.

Но есть и сочувствие к протестующим. Многие демонстранты приехали из сельской местности, где зарплата низкая, а жизнь тяжелая.

"Я понимаю требования протестующих, - сказал один мужчина, 22-летний повар. - Мы видим, что наши зарплаты не растут... Но это сейчас мародерство и хулиганство, сейчас страдают простые люди. Это надо остановить".

Жители Алматы сейчас сталкиваются с нехваткой продовольствия, крупные супермаркеты закрыты. Магазины, которые открыты, принимают только наличные, но трудно найти банкомат, где можно снять деньги. Интернета нет, и даже вызвать такси кажется слишком рискованным.

Без интернета и мобильной связи, которые не работают должным образом, трудно узнать, что происходит за пределами города. Ходят всевозможные слухи, которые невозможно проверить.

Казахстан никогда не переживал протесты такого масштаба. Волнения были и раньше, но в основном локальные. Ни одно из них не приводило к нападению на главный аэропорт.

Протесты вызвали планы повышения цен на топливо, но также в стране широко распространено недовольство правительством.

После отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который занимал этот пост с момента обретения независимости страны до 2019 года, люди надеялись, что новый лидер Касым-Жомарт Токаев принесет перемены.

Эти ожидания не оправдались. В частности, переименование столицы Астаны в Нур-Султан в честь бывшего лидера стало для многих доказательством того, что старая элита все еще у власти.

На данный момент все успокаивается. Но даже если эти протесты пока закончились, недовольство останется. Возможно, появится еще одна искра, которая зажжет новые.

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