Когда народ выходит на улицы Алексей Макаркин

9.01.2022, 12:37

4,856

Алексей Макаркин

фото: rfe/rl

Выбор для правителя оказывается крайне непростым.

Что делать авторитарному правителю, когда народ вышел на улицы? Опыт иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви показывает, что выбор оказывается крайне непростым.

К концу 1978 года шах испробовал разные способы противодействия протесту, в рамках которого ситуативно объединились радикальная часть шиитского духовенства, либералы и левые. Пытался отделаться мелкими уступками – их никто не принимал всерьез. Пробовал сажать организаторов – протест не стихал. Арестовывал коррумпированных (или обвиненных в коррупции) чиновников – только разжег аппетиты противников и дезориентировал собственных сторонников. Позиционировал себя в качестве ревностного мусульманина – но никто не забыл симпатий шаха и его окружения к зороастризму и слухов о принадлежности многих сподвижников шаха к вере бахаи. Наконец, расстреливались антиправительственные демонстрации – но сбить накал протеста не удалось, более того, расстрелы вызывали сильнейшее раздражение в обществе.

К концу 1978 год у шаха осталось два противоположных варианта. Первый – усилить репрессии в надежде на то, что протест, столкнувшись с непреклонным противодействием, будет выдыхаться, и с учетом верности армии шаху. Второй – пойти на реальные, а не имитационные реформы, расколов оппозицию на умеренных и радикалов. Первый вариант персонифицировал генерал Голям Али Овейси, руководивший подавлением антишахских выступлений. Второй – юрист Шапур Бахтияр, единственный лидер оппозиции, готовый при определенных условиях сотрудничать с шахом.

Оба были мусульманами и при этом антиклерикалами. Но Овейси учился вместе с шахом, а отца Бахтияра казнил отец шаха. Овейси настаивал на том, чтобы шах остался в стране и консолидировал элиту, Бахтияр соглашался возглавить правительство при условии, что шах на время уедет как главный аллерген для общества. Овейси был предан лично шаху, Бахтияр считал, что институт монархии в охваченной смутой стране играет стабилизирующую роль, не позволяющую возобладать клерикализму.

Шапур Бахтияр

Шах выбрал Бахтияра, который тут же оказался в изоляции – оппозиция, которую только что арестовывали и расстреливали на улицах, восприняла его как предателя. Его реформаторский курс вызывал недоверие оппозиции и недовольство военных – среди высшего командного состава преобладали сторонники линии Овейси. В этих условиях бессильное правительство Бахтияра продержалось около месяца и было свергнуто в результате исламской революции. Вариант Овейси остался нереализованным, однако на штыках долго сидеть нельзя, а предыдущие репрессии лишь усиливали радикализм оппозиции.

Овейси и Бахтияр сотрудничали в эмиграции, планируя свержение исламского режима. Генерал Овейси был убит в Париже в 1984 году, Бахтияр – в пригороде Парижа Сюрене в 1991-м. Следы в обоих случаях вели в Иран.

Остается ключевой вопрос – может быть, надо было провести реформы не после, а вместо расстрелов? Причем заранее, а не когда пожар уже разгорелся.

Алексей Макаркин, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».