У Назарбаева озвучили странную версию передачи его полномочий Токаеву 10 9.01.2022, 12:47

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Фото: AP

Елбасы ушел с должности главы Совбеза добровольно?

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, передает «РИА Новости».

«Ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту», — заявил Укибай.

По его словам, сейчас Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву. Пресс-секретарь отметил, что Назарбаев и Токаев «всегда» находились «по одну сторону баррикад».

5 января Токаев в ходе обращения к народу заявил, что возглавит Совет безопасности страны вместо Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев бессменно был главой Казахстан с 1990 года. Он покинул пост президента республики в мае 2019 года.

С момента начала протестов в Казахстане Назарбаев не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. 8 января Укибай сообщил, что Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает всех сплотиться вокруг действующего главы страны.

Политолог Аркадий Дубнов сообщил Дождю со ссылкой на «весьма высокопоставленного деятеля казахской элиты», что Назарбаев находится на курортном острове Хайнань в Китае. По словам политолога, на этом острове Назарбаев часто отдыхает и лечится.

Кроме того, соратника Назарбаева, экс-главу Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Карима Масимова задержали по подозрению в госизмене. Также сообщалось о задержании племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды и его младшего брата Самата Абиша, занимающего пост первого заместителя главы КНБ Казахстана. Позже в КНБ Казахстана заявили, что Ашиб продолжает работать в ведомстве.

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