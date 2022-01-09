Экс-глава Нацбанка: Инфляция в Беларуси может достичь и 30% 1 9.01.2022, 13:09

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Если нечем будет платить зарплату, Лукашенко даст отмашку денежному станку.

Инфляционные ожидания белорусов в декабре выросли по сравнению с сентябрем. Согласно опубликованному Нацбанком опросу, ощущаемый уровень инфляции в декабре поднялся на 0,7 п. п. — до 14,5%. При этом 55,4% опрошенных отметили, что цены выросли очень сильно, 35% — умеренно, а 8,4% указали на незначительный рост.

Ожидаемый уровень инфляции увеличился на 0,9 п. п. до 14,2%. 65,7% респондентов считают, что цены будут расти текущими темпами, а 13,2% верят в замедление инфляции.

«Если власти включат печатный станок, то инфляция может достичь и 20, и 30%». Так считает бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич.

— Инфляция в нынешнем году в состоянии сохраниться на прошлогоднем уровне – если не будет включен печатный станок. А власти вполне могут запустить его, учитывая ухудшение экономической ситуации в виде санкций. И тогда инфляция способна достичь и 20, и 30%. Трудно сказать определенно, можно только предполагать. Я предполагаю, что денежную массу постараются как раз удерживать. Но получится ли это? Ведь если нечем будет платить зарплату, то и Нацбанк, и Лукашенко дадут отмашку денежному станку. Тогда и полезет настоящая инфляция.

Национальный банк объявил, что по ожиданиям годовая цифра составила 14,5% (не по официальной статистике, а по оценкам экспертов). А на продовольствие – еще выше. Двузначная инфляция – ненормальное явление в любом случае.

— У Нацбанка есть механизмы сдерживания этого процесса?

— Имеются. Один из них – Нацбанк пытается привлечь излишнюю денежную массу на свои счета под определенный процент. На 1 декабря таким путем удалось собрать 1 миллиард 400 миллионов рублей.

Механизмы безусловно есть, но они дорого стоят и в конечном счете перекладывается на экономику: увеличиваются процентные ставки по кредитам и так далее, и так далее.

— Станислав Антонович, насколько сильное влияние на белорусскую инфляцию оказывают мировые цены?

— Мировая инфляция может немного повлиять. Честно говоря, я являюсь сторонником монетарной теории контроля: если денежную массу сократить, то рост стоимости нефти и газа повлияет на некоторые товары, потребует внедрения новых технологий, экономии на зарплате, по другим позициям, которые относятся к издержкам. Но это не должно приводить к большой инфляции. И вообще – ни к какой инфляции.

В Беларуси действует только этот фактор – цены на энергоносители: Россия дает природный газ по льготной цене, ниже мировой, и нефть продает по довольно низким ценам. Поэтому не должен (и не влияет) на белорусскую инфляцию фактор мировых цен. Просто надо не повышать пенсии, не повышать зарплату – это и есть излишняя эмиссия, не такая явная, но есть.

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