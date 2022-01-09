Мнение: Путина не впустят в Пекин, пока войска РФ не уйдут из Казахстана 1 9.01.2022, 13:36

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У Китая есть эффективные рычаги, чтобы остановить кремлевских мечтателей.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников помечтал 7 января для СМИ о постоянной дислокации «миротворцев» ОДКБ в Казахстане. До него этой мечтой поделился с Думой глава фракции «Справедливая Россия и другие» Сергей Миронов. В российском языке слово «оккупант» все чаще подменяют словом «миротворец». Это очень не нравится не только нам, но и Китаю, МИД которого категорично отказывается комментировать ввод войск РФ в Казахстан. Более чем очевидно, в Пекине от этого не в восторге, но скрывают раздражение, пишет украинский аналитик Сергей Климовский .

Возникает вопрос, что может сделать Пекин, чтобы вынудить войска РФ быстро уйти из Казахстана, не используя свои войска. Для этого у него есть такой мощный инструмент как отказать Путину и всей делегации РФ, включая спортсменов, присутствовать на Олимпиаде в Пекине. В СМИ уже мелькала информация, что войска РФ должны уйти из Казахстана через месяц. Решение об их вводе было принято 5 января, зимняя Олимпиада в Пекине откроется 4 февраля, – почти идеально месяц. ООН древнюю традицию, – все военные действия должны быть прекращены на время Олимпиады, – пока не отменяло. Правовой статус войск РФ в Казахстане более чем сомнительный, так как ОДКБ обязуется защищать своих членов только от нападений из вне, но не от восстаний и революций. ОДКБ, как его не крути, это всё-таки не «Священный союз» монархов против народов под председательством российского царя.

Есть основание полагать, что Пекин уже довёл до Москвы свой ультиматум, что если её войска не уйдут из Казахстана до 4 февраля, то Путин и все остальные могут сдавать билеты на самолёт в Пекин. Им там не будут рады. Вероятно, поэтому и циркулирует информация, что ОДКБ вошло в Казахстан только на месяц. На это указывает и совершенно неожиданный официальный отказ Северной Кореи отправить на Олимпиаду не только правительственную делегацию, но и спортсменов.

Отказ появился 7 января на странице Центрального телеграфного агентства КНДР в форме совместного письма её олимпийского комитета и министерства физической культуры и спорта к Олимпийскому комитету КНР. В нём КНДР извинилось перед КНР и сообщило, что «Мы не сможет принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии». По традиции корейцы в конце письма пожелали китайским товарищам успехов в построении коммунизма. Но не пояснили какие действия и каких враждебных сил мешают им приехать. Вероятно, полагают, что китайские товарищи сами догадаются и посмотрят в сторону Московского, а не Вашингтонского обкома. Остаётся лишь гадать, что это – взятка и душевная просьба к Ким Чен Ыну из Москвы или какая-то его собственная сложная интрига.

Итак, КНДР стала первым и пока единственным государством, которое решило полностью бойкотировать Олимпиаду по только ему понятым причинам. Австралия, Новая Зеландия, США, Япония и некоторые другие государства бойкотируют её на дипломатическом уровне, но спортсменов, зрителей и репортёров пришлют. Россия может стать первым государством, которому сам Китай откажет в участии в Олимпиаде.

Можно вспомнить и других членов ОДКБ, которые могут попасть под китайское вето на участие в Олимпиаде. Но мало вероятно, что военнослужащие из них доберутся до Алматы и других городов Казахстана. Для армянских перелёт через Азербайджан однозначно закрыт, а Грузия, Иран и Турция могут впустить их в своё воздушное пространство только под видом торговцев коньяком и фруктами. Без формы и оружия. Если воскреснет знаменитый Айвазян-Айвазовский, то сможет ещё раз прославиться, написав саркастическую картину, армянская армия летит подавлять революцию в Казахстане.

Парламент Киргизстана только со второй попытки одобрил решение ОДКБ, чтобы не нервировать Москву. Киргизы в Казахстан точно не поедут. Пару десятков таджиков Москва из Рахмона может и выдавит, но тоже не факт.

Остаётся только Лукашенко, ведущий пограничную войну с Польшей, и которому уже, похоже, всё равно, с кем воевать, хоть с Китаем. На него прочно легла печать обречённости. Он будет единственным, кто может заступиться за Путина, если того не впустят в Пекин. Лукашенко уже терять особо нечего, почти всё и так потеряно. Но Китай его заявления не остановят и не впечатлят. Он уже придаток Кремля, а не самостоятельный субъект, и Пекин может его легко игнорировать. К тому же Лукашенко опасается, что белорусские спортсмены будут сбегать от него в Китае, как сбегали в Японии. Вероятно, он по примеру Ким Чен Ына тоже пошлёт в Пекин письмо с извинениями, что белорусы не смогут приехать.

Допустим Кремль и Госдума не прислушаются к рекомендации Китая убрать свои войска из Казахстана до 4 февраля. В этом случае весь мир узнает о существовании Шанхайской организации сотрудничества, сокращённо ШОС. В ней состоят все члены ОДКБ, кроме Армении, а также Иран, Индия, Китай, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей на её заседаниях присутствуют Афганистан, Беларусь и Монголия. Секретариат ШОС находится в Пекине. Официальная цель ШОС – борьба с терроризмом и наркотрафиком.

Реально в ШОС Индия следит за Пакистаном, тот следит за ней, за ними следит Иран, а Китай следит за всеми, включая Россию. Оригинальная площадка для общения спецслужб и удобное место выяснить, кто против кого дружит в данный момент. Официальные языки в ШОС – китайский и русский. В Ташкенте находится офис некой структуры ШОС, которая что-то делает по пресечению наркотрафика. Наиболее вероятно, просто отслеживает его.

Можно пофантазировать, как на заседании секретариата ШОС в Пекине представитель Китая скажет, что Россия – это государство-террорист, которое незаконно вторглось в Казахстан, организовав перед этим уличные погромы в Алматы. Эксперты из Ташкента прочтут доклад с картинками о наркотрафике в Россию и через Россию. Все вспомнят о генерале Мануэле Норьеге, диктаторе, занимавшем должность Высший лидер национального освобождения Панамы, которую он сам для себя учредил. Вспомнят, как Норьега убивал оппозиционеров и торговал наркотиками, а также о том, что с ним сделали США. Решат, что в случае с РФ можно обойтись своими силами, без США и НАТО, и поручат эту операцию талибам, как убеждённым противникам наркотиков, музыки и живописи. Если талибы с этой миссией справятся, то статус Афганистана будет поднят с наблюдателя до полноправного члена ШОС.

Впрочем, у Китая и помимо ШОС есть другие, не менее эффективные рычаги, чтобы вынудить войска РФ уйти из Казахстана. В Госдуме слишком уж размечтались о том, чтобы разместить их на постоянной основе.

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