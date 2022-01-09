«Сильно смеялись над новостью об открытии магазина с мерчем известного товарища» 9.01.2022, 13:46

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Евгений Бабак

О чем пишет на свободу экс-помощник прокурора, политзаключенный Евгений Бабак.

До 2020 года Евгений Бабак работал помощником прокурора Первомайского района города Минска. После августовских событий он пытался инициировать проверку по факту жестокого избиения байкеров людьми в форме сотрудников ГАИ. В прокуратуре документ проигнорировали, и мужчина решил уволиться. С тех пор Бабак работал в IТ-компании, пишет zerkalo.io.

Его задержали 11 июня 2021 года по административному делу за «пикетирование через размещение на балконе БЧБ-флага» и арестовали на 15 суток. 25 июня стало известно, что Бабак получил еще 15 суток. Но после 30 суток административного ареста на свободу он так и не вышел, став подозреваемым по ст. 342 УК.

Белорусы, которые пишут Евгению, рассказывают, что от него приходят длинные письма и ответы он пишет в день получения — предполагают, что ему не хватает общения. Почитайте кусочки из его писем:

«У меня все без изменений, все идет по плану, полет нормальный. Пока не болеем, в камере не холодно, так что мы не мерзнем. Другое дело, что скучно сильно, книги уже практически не помогают… Мы на улицу практически не ходим из-за погоды…

<…> Завтра у нас мини-праздник — мы идем в баню. Мы здесь прям как в средние века живем, когда люди по субботам раз в неделю в баню ходили, только мы по вторникам в нее ходим.

<…> Очень сильно смеялись с новости об открытии магазина с мерчем одного известного товарища.

<…> Впервые за последние 15 лет сел играть в шахматы. Пока постоянно проигрываю, но мне еще долго сидеть — натаскаюсь, получу опыт. Осталось в нарды научиться играть, но для этого тоже время будет.

<…> Поздравляю Вас с наступающими праздниками! Желаю Вам здоровья и любви, ведь при наличии этих двух компонентов сразу придет и счастье! Пусть все невзгоды обходят Вас стороной и все плохое останется позади! Берегите себя!!!».

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