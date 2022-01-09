В Беларусь идут 20-градусные морозы 2 9.01.2022, 14:28

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Какой будет погода на следующей неделе?

Аномальное потепление в Беларуси закончилось, сообщил метеоролог Дмитрий Рябов на ОНТ. На предстоящей неделе белорусов ждет до -20.

В понедельник температура воздуха по стране будет колебаться от -3 до -8. Возможен небольшой туман и гололедица на дорогах.

Во вторник начнутся морозы посильнее — по северо-востоку республики ожидается до -15. Но и это еще не предел. Уже в среду в некоторых регионах страны столбик термометра покажет до -19. В частности, в Витебской области. В этот день также возможны туман и слабый гололед с гололедицей.

В четверг ожидаются переменная облачность и слабый снег. Возможен туман, сохранится гололедица. Ночью температура может упасть по востоку до -20, в западной части будет теплее — около -7. Днем — от -10 до -1.

В пятницу резко потеплеет, но в «плюс» температура зайти не должна, ожидается от 0 до -3°C.

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