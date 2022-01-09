«Старый режим уже всех достал, жив ли Назарбаев — непонятно» 6 9.01.2022, 14:39

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Жительница Алматы рассказала о происходящем в городе.

«Казахи хотят перемен», — говорит жительница Алматы Маргарита (имя изменено по ее просьбе). Девушка рассказала zerkalo.io о том, что происходит в ее городе.

— Как вы?

— Скажу сразу, что буду говорить лишь о ситуации в Алматы. В остальных городах работает интернет, общественный транспорт и магазины, все спокойно.

В нашем городе ситуация в целом нормализовалась, хотя, конечно, говорить о возвращении к привычному образу жизни пока еще рано. Еще вчера в отдельных районах города была слышна стрельба из автоматического оружия. Выходить на улицу безопасно, но люди стараются лишний раз этого не делать.

В центральных частях Алматы еще есть завалы, стоят сгоревшие машины, не работают коммунальные службы. В последние дни было много сообщений о попытках захвата зданий коммунальников, но перебоев с водой, газом и электричеством не было. Единственное — по крайней мере до вчерашнего дня, не работал вывоз мусора. Сегодня мы еще не выходили в город, поэтому точно сказать не могу.

— Работают ли магазины, торговые центры, заправки?

— Заправки в основном не работают. Те, которые все же открылись, отпускают топливо ограниченно, есть очереди из машин. Ограничен въезд и выезд из города: установлены военные блокпосты. Но информации о том, кому именно разрешен въезд и выезд, у нас нет.

Мелкие продуктовые магазины постепенно возобновляют работу. Но полки практически пустые: молочная продукция, мука, яйца, хлеб, макароны и товары первой необходимости закончились сразу. Крупные супермаркеты были разгромлены, часть из них также снова открылась. А вот торговые центры закрыты.

Существует сложность с расчетами. Из-за отключенного интернета не работали платежные системы. Банкоматы либо не работают, либо стоят пустые. Сейчас заработали некоторые банковские приложения, поэтому можно расплатится переводом. Но чаще всего оплата идет наличными.

— Отношение казахов к мародерам…

…Резко отрицательное. Протестами воспользовались как мародеры, так и криминальные элементы, а также боевики (пока непонятно, кем контролируемые и какую цель преследующие). Вся эта ситуация больше похожа на борьбу за власть внутри элиты с использованием большого накопленного протестного потенциала.

— Что с интернетом? Откуда вы черпаете информацию?

— Интернет работает на всей территории страны. Кроме Алматы. В нашем городе есть доступ к нескольким сайтам государственных и провластных СМИ, к некоторым банковским приложениям и все. Кроме того, есть немногочисленные телеканалы и радиостанции. Впрочем, мобильная и городская телефонная связь, междугородняя связь и SMS доступны. Люди созваниваются с друзьями и знакомыми в других районах города, чтобы узнать обстановку.

Но вообще люди живут в информационном вакууме, новости отпускаются дозировано и очень размыто. Завтра обещают частично восстановить работу общественного транспорта, правда, в ограниченном режиме. В целом всех пугает атмосфера фактического военного положения и неизвестности.

— Как казахи относятся к уходу Нурсултана Назарбаева?

Фото: Reuters

— Непонятно, ушел ли он по-настоящему и что с ним. Есть сообщения его пресс-секретаря, но его самого никто не видел. Жив ли он, здоров — непонятно. Новость о том, что он покинул пост председателя Совбеза люди восприняли позитивно и с воодушевлением. Казалось, что страна сможет выйти из застоя в котором находится последние 15 лет, как в политическом, так и в экономическом плане.

— Чего вообще хотят казахи?

— Спокойствия, но вместе с тем и перемен. Старый режим всех уже достал. А у президента Токаева сейчас есть второй шанс, чтобы все-таки начать реальные перемены и реформы без надзора и вмешательства Назарбаева и его семьи.

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