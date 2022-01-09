Эль Мюрид: Самое вероятное объяснение странных действий Токаева — мятеж в силовых структурах 3 9.01.2022, 15:15

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Эль Мюрид

Зачем правитель Казахстана удаляет свои записи в соцсетях?

Вот, кстати, сугубо бытовой вопрос, который встал перед обычными людьми во время событий в Казахстане. Отключение интернета и связи вдруг превратило банковские карты в просто пластиковые фантики. Мало того, что кругом непонятно что, так люди остались без своих собственных денег, пишет российский аналитик, специалист по странам Востока Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Ну, понятно, какая-то наличность обычно есть всегда, да и шоп-туры во время вакханалии затруднены. Но сам факт внезапного отключения людей от их собственности достаточно показателен.

Кроме того, вся цифровизация (те же QR-коды или в будущем цифровые паспорта) в условиях упавшего интернета тоже, в общем-то, идет лесом. Кололись-кололись, а чуть что — все социальные права обнуляются? И в чем смысл?

На самом деле опыт никогда не бывает бесполезным. И лишение людей денег вполне может быть использовано проектировщиками нового фашизма. Голодные и испуганные люди радостно встретят любых карателей и интервентов, которые "освободят" их от бандитов, и точно так же они радостно будут приветствовать раздачу хлеба и воды, предварительно крепко поголодав.

Принцип управления страхом: вначале у людей нужно отнять всё, затем вернуть самую малость. И они будут считать вас спасителем. Примерно это сейчас и реализуется в Казахстане. Не везде, но точечно в Алма-Ате уж наверняка. Специально ли это так сделано или такой своеобразный побочный эффект, не знаю. Но по сути — это хороший такой стресс-тест, который будут теперь изучать все заинтересованные лица и структуры.

*

Токаев сегодня без объяснения причин удалил в твиттере сообщение на английском языке, в котором утверждалось про нападение на страну 20 тысяч иностранных боевиков.

Само сообщение, понятно, было ориентировано на западного потребителя. Соцсети хороши тем, что они имеют полуофициальный вид. Сообщения там вроде бы доносят позицию, но ею не являются. А потому публикация с последующим удалением не носит характер дипломатического скандала. Вот если бы пришлось дезавуировать именно официальное сообщение, его пришлось бы объяснять. А так — вроде бы и не было.

Вероятно, версия про 20 тысяч террористов оказалась настолько шитой белыми нитками, что теперь приходится делать вид, что ее не было. Хотя про террористов продолжают говорить, но уже не уточняя ни их принадлежность, ни происхождение, ни вооружение, ни цели. Как японцы, которые отмечают день памяти Хиросимы и Нагасаки. Говорят обо всем. За исключением того, что бомбы сбросила Америка. Это — табу. Бомбы были, но кто сбросил, и откуда они прилетели — тишина. Просочились. Так и с казахскими террористами. Кто такие, чего им надо — неизвестно. Но они есть. Верьте нам.

Самое вероятное предположение — мятеж в силовых структурах. Полиция гоняется за мародерами, а мятежников гоняет верная Токаеву армия, которую взяли под уздцы прибывшие еще до введения оккупационных сил инструкторы и собственно миротворцы. Сам по себе состав миротворческого контингента, сформированного из сил специального назначения, лучше всего говорит о том, что это не те люди, которые будут охранять торговые центры и ворота местных баев. На такую работу могли послать обычную военную полицию. Этих бросили зачищать мятежников. Другой работы у специалистов такого профиля там нет. Более того — еще не факт, что мятежников вообще ликвидируют сами казахи. В такой обстановке еще нужно разобраться — кто лоялен, а кто нет. Поэтому от греха подальше лучше, чтобы работали настоящие специалисты.

Для такой задачи 3-4 тысяч "миротворцев" из России вполне достаточно. У них и опыт, и соответствующее вооружение. У мятежников шансов практически нет. Вот их миротворцы сейчас и добивают.

Но так как предъявить "террористов" Токаев не может (а кого предъявлять? Мародеров — не серьезно. А мятежников — тоже нельзя. Опознают в них своих — позору не оберешься). Поэтому и удалил твит. А ничего и не было.

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Казахстанская "Единая Россия" - партия "Нур Отан" на последних "выборах" получила 71 процент голосов. До этого народная поддержка зашкаливала вообще за 90 процентов. Тем не менее в ходе протестов ее офис подвергся разгрому, а главное — она вообще никак не обозначилась в последние дни.

Понятно, что партийное строительство для деспотии носит сугубо декоративный характер. Тот самый карго-культ. У всех есть, почему бы и нам не заиметь какую-нибудь завалящую партию власти?

Практической ценности в этих странных образованиях, конечно, нет никаких. Они не являются ни парламентскими партиями, как на Западе, ни инструментом контроля над элитой, как в СССР. Исключение из партии в советском варианте предваряло изгнание с административного поста. Сейчас из партии исключают уже после того, как решение о дисквалификации принимается на административном уровне. То есть — и в этом смысле партия не при делах. Как известная субстанция в проруби.

"Нур Отан", скорее всего, никто запрещать не будет, тем более, что ее номинальным вождем сегодня является Токаев. Но все дутые цифры на "выборах" перечеркиваются внешним видом благодарности избирателей, которую они выразили в ходе событий января.

Думаю, что "Единую Россию" у нас отметят точно так же. А в случае каких-то серьезных по-настоящему событий членство в этой разрешенной пока в России группировке станет даже отягчающим признаком. И никакие предыдущие нарисованные проценты в расчет не пойдут.

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"С целью подрыва авторитета органов власти, преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих, совершая противоправные действия. Поэтому во время проведения контртеррористической операции, военные, чтобы не подстрелить своих, надевают белые повязки на руку", – рассказал глава МВД Казахстана.

Фактически министр сообщил о боях, которые ведут между собой люди в одинаковой военной форме. Проще говоря — одни силовики стреляют в других. Чтобы как-то объяснить этот прискорбный факт, министр рассказывает о террористах, переодевшихся в военную форму одежды с целью дискредитации. Но более простое и непротиворечивое объяснение здесь на поверхности: в Казахстане мятеж, который сейчас пытаются подавить.

Срочная отправка "миротворцев", причем весьма специфических специальностей, а также ожесточенные боевые столкновения вполне указывают на то, что с обеих сторон воюют люди, умеющие воевать. Это, конечно, совершенно не исключает возможности участия в боях и каких-то иррегулярных сил, благо любая спецслужба (и КНБ вряд ли исключение) любит экспериментировать с разного рода "ихтамнетами", но то, что казахстанские силовики пребывают в состоянии раскола и воюют друг с другом, скрывать уже не получается. Отсюда и версия о переодетых "террористах".

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Посол Казахстана в Москве признал, что извне в дела страны никто не вмешивается. "На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идет явное вмешательство, как такового его нет… Официально на государственном уровне ничего такого не происходит", — заявил в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев.

Стоит отметить, что официальная причина спешной отправки иностранного контингента ОДКБ (в Казахстан как раз была мотивирована неким внешним вмешательством, что и позволило применить 4 статью устава ОДКБ.

Теперь выясняется, что никакого внешнего вмешательства не было. По факту ОДКБ проводит банальную карательную операцию по подавлению протестов в интересах конкретной властной группировки.

Получается, что ОДКБ — он не против неких внешних угроз. Это просто зондеркоманда, которая рассматривает народы стран-участниц в качестве врагов, и вот против этого врага организация готова воевать до последнего патрона.

В сухом остатке: вмешательства не было, 20 тысяч террористов не было. Но иностранные интервенты - вот они. А главное - бои неизвестно с кем всё ещё продолжаются.

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Версия про засланных в Казахстан террористов настолько убогая, что туземные спецслужбы никак не могут создать убедительную картинку. По местному ТВ продемонстрировали некого террориста, который признался в том, что его за 200 долларов привезли в Казахстан для участия в беспорядках.

В итоге родные и знакомые опознали в террористе джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, который часто гастролирует в Алматы. По словам родственников, его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Родные музыканта обращаются через СМИ к компетентным органам Кыргызстана за помощью.

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Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что ни один террорист не переходил в Казахстан через киргизскую территорию.

"Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Киргизии. В Киргизии нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством", - сказал Ташиев.

Примечательно, что Ташиев выступил и сообщил это на митинге возле казахского посольства в Бишкеке. Подобный демарш вряд ли является личной позицией самого Ташиева — Киргизия тем самым дистанцируется от заявлений Токаева о просачивании тысяч террористов извне на территорию Казахстана и выражает неудовольствие намеками в свой адрес.

Буквально вчера казахские СМИ сообщали о прорывающихся в направлении Киргизии террористах из Алмааты, тем самым создавая впечатление, что именно оттуда они и появились.

Вообще, все версии Токаева буквально за несколько дней попросту рассыпались. С другой стороны он просто не может прямо сказать, что пригласил иностранных оккупантов для собственной поддержки. Впрочем, еще несколько дней — и скрывать тот факт, что государственный переворот с помощью иностранных военных произошел в Казахстане, будет уже невозможно.

Кстати, это чревато. Социальный протест, конечно, задавлен. Когда в тебя начинают стрелять из пулеметов, называя террористом, сложно митинговать и требовать прекращения зверской экономической политики. Но теперь на первый план выходит совершенно иная ситуация — фактически президент страны предал страну и народ, вызвав под надуманными предлогами иностранные военные силы и с их помощью уничтожает граждан Казахстана. Правы они или нет — отдельный вопрос, но то, что этим занимаются иностранцы — тут картина явно выглядит неважно.

Токаев моет довести дело уже до политического взрыва. Мало кому понравится, что на твою землю вторглись иностранные захватчики. Пусть даже под благовидным, хотя и явно надуманным предлогом.

В России, кстати, вторжение в Казахстан тоже не вызывает единодушного одобрения. Прямо сейчас в Екатеринбурге проводится митинг против введения QR-кодов, на котором достаточно неожиданно возникли лозунги в поддержку казахского народа.

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