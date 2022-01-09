Жители Мозыря подозревают чиновницу в коррупции при распределении жилья 4 9.01.2022, 15:34

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Создана специальная петиция.

Жители Мозыря подозревают чиновницу в коррупции при распределении жилья. Они требуют прокуратуру Мозырьского района разобраться в ситуации. Соответствующая петиция размещена на сайте petitions.by.

По информации авторов обращения, дети председателя Мозырьского райисполкома Елены Павлечко 13 октября 2020 года получили в Мозыре две квартиры. Дом, в котором были получены указанные квартиры, строился для граждан, "состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий".

"По нашему мнению, на основании вышеприведённых фактов можно сделать вывод о возможным наличии фактов коррупции при решении вопроса о выделении квартир близким родственникам (детям) председателя", — говорится в петиции.

Ориентировочная стоимость одной квартиры составляет около 50 тысяч долларов.

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