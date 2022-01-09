Умерла телеведущая Ирина Смольская 9.01.2022, 15:57

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Ей был 51 год.

Умерла телеведущая Ирина Смольская. Об этом zerkalo.io сообщили ее друзья. О причинах смерти не сообщается.

Ей был 51 год.

В 1992 году она прошла отбор и стала работать в качестве диктора. Вела в прямом эфире БТ информационный выпуск «Рэха дня». Затем стала ведущей программ «Добрай ранiцы, Беларусь», «Песню бярыце з сабою» и «Вiншуем Вас!». Позднее стала ведущей концертов в оркестре Михаила Финберга.

С середины нулевых годов работала на СТВ, где вела программы «Афиша», «Хит-момент» и «Минщина». Также выступала как певица.

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