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Умерла телеведущая Ирина Смольская

  • 9.01.2022, 15:57
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Умерла телеведущая Ирина Смольская

Ей был 51 год.

Умерла телеведущая Ирина Смольская. Об этом zerkalo.io сообщили ее друзья. О причинах смерти не сообщается.

Ей был 51 год.

В 1992 году она прошла отбор и стала работать в качестве диктора. Вела в прямом эфире БТ информационный выпуск «Рэха дня». Затем стала ведущей программ «Добрай ранiцы, Беларусь», «Песню бярыце з сабою» и «Вiншуем Вас!». Позднее стала ведущей концертов в оркестре Михаила Финберга.

С середины нулевых годов работала на СТВ, где вела программы «Афиша», «Хит-момент» и «Минщина». Также выступала как певица.

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