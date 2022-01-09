Сицилийский князь влюбился в белоруску, а теперь требует вернуть все подарки 33 9.01.2022, 16:16

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Он заявил, что «женщина воспользовалась его слабостью».

Сицилийский князь Джакомо Бонанно ди Лингуаглосса прошлой осенью прекратил отношения с белоруской Татьяной, но претензии к экс-возлюбленной у него остались до сих пор. У пары была разница в возрасте 15 лет: ему 51 год, а ей – 35, пишет kp.ru со ссылкой на Corriere della Sera.

Их история любви началась 23 октября 2019 года. Дворянин повстречал Татьяну за ужином. Тогда он недавно расстался с женой Кристиной, был огорчен тем, что дети уехали жить в США. А белоруска привлекла его сразу и между ними «пробежала» искра.

Джакомо быстро вступил в отношения с Татьяной. Их жизнь была насыщена: путешествия, ночная жизнь, обеды в лучших ресторанах Рима и мира. Возлюбленные побывали в Милане, Сан-Диего, Беверли-Хиллз, Монте-Карло, Каннах, Швейцарии, на Мальдивах, в Дубае. Путешествия – часть жизнь князя, его увлечение, которое превратилось в работу. Он предоставлял советы для туристов по эксклюзивным направлениям. Татьяна фонтанировала инициативы, а также отличалась амбициозностью и решительностью.

Князь щедро одаривал белоруску подарками. В списке расходов на его возлюбленную из Беларуси значатся Mercedes Glc 220 d 4 Matic стоимостью 83 тысячи евро, аренда квартиры в Испании за 18 тысяч евро, вложения в бизнес размером в 58 тысяч евро, а также банковские переводы на сумму около 80 тысяч евро.

Теперь все эти траты и вложения стали предметом расследования прокуратуры. Джакомо считает, что белоруска воспользовалась его слабостью, травмой от прошлых отношений, что сделало его неуверенными и уязвимым. Он считает, что Татьяна почувствовала эту слабость и использовала в корыстных целях. А ее поведение указывало на то, что женщину привлекло только богатство мужчины, готового дарить ей всевозможные подарки.

Адвокат дворянина расценивает его отношения с Татьяной как явление, когда «влюбленность, которая затуманивает мозг до такой степени, что человек не может понять что хочет, особенно в возрасте старше 50 лет». При этом белоруска, по словам потерпевшей стороны, еще регулярно оскорбляла князя. Себя она считала красивой и молодой, а его называла страшным, говорила ему «ты отстой», упрекала в том, что он нищий и «бомж». Мужчина старался не реагировать на такие слова, чувствовал себя виноватым. Он извинялся, шел в банк, оплачивал аренду и платил за машину своей избранницы, при этом признавался, что был огорчен.

Пара прекратила отношения прошлой осенью, а месяц назад князь подал жалобу на Татьяну. Он требует вернуть подаренное. А разбираться, действительно ли белоруска воспользовалась уязвимостью своего экс-возлюбленного будет следствие.

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