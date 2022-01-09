Стало известно, сколько детей погибло от действий силовиков в Казахстане
- 9.01.2022, 16:32
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Также есть раненые.
Во время протестов в в Алматы жертвами январских событий стали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила Аружан Саин, уполномоченная по правам ребенка (детский омбудсмен), сообщает «Радио Свобода».
Как рассказала Саин, 7 января автомобиль с пассажирами обстреляли на пересечении улицы Сейфуллина и проспекта Сатпаева, погибла четырехлетняя девочка. Еще одна находившаяся в машине девочка, ученица 9-го класса, находится в реанимации.
Саин рассказала также, что днем 7 января из огнестрельного оружия была ранена восьмилетняя девочка. По ее словам, в больнице Алматы с тяжелыми ранениями также находится 15-летний подросток. Был ранен и госпитализирован и его отец. Оба, по словам Саин, ехали на машине, когда их автомобиль расстреляли.
Ранее детский омбудсмен писала о погибшем от пулевого ранения 11-летнем ребенке. По официальным данным, в стране во время беспорядков погибли двое детей, трое получили ранения.