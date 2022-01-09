Политолог рассказал о закулисных переговорах в окружении Токаева 4 9.01.2022, 16:45

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В Казахстане происходят жестокие межэлитные разборки.

Они идут между теми, кто считает себя бенефициаром и победителем, и теми, кто не хочет быть проигравшим, отмечает эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов в интервью «Дождю». По его словам, ввод войск ОДКБ спас действующего президента республики.

«Иначе те самые 20 тысяч боевиков, о которых он говорил, захватившие почти полностью Алмату, грозили подорвать режим Токаева», – уточнил Дубнов.

Ответственность за произошедшее Токаев возложил на Комитет нацбезопасности, уволив главу ведомства Карима Масимова и его заместителя Самата Абиша, племянника Назарбаева. Кроме того, 8 января Масимов был задержан, но, как отмечает политолог, уголовное дело о госизмене на него было заведено еще 6 января, а Абиш, как выяснилось, продолжает исполнять обязанности.

«Наглядная попытка вывести из-под удара племянника Назарбаева», – добавил Дубнов.

По его мнению, это свидетельствует о том, что в межэлитном противоборстве сказалось влияние елбасы и его ближайшего окружения, которые пытаются сохранить клан. В подтверждение этой версии Дубнов приводит ситуацию с удалением твита Токаева о 20 тысячах боевиков.

«Он как будто бы смягчает ответственность тех чекистов, которых он еще позавчера обвинял в безответственности, чуть ли не в предательстве», – говорит политолог.

Он считает, что сейчас совершается попытка возвращения в реальную политику самого Назарбаева или людей, действующих от его имени.

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