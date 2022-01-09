ГАИ рассказала о новой схеме движения в районе Немиги 9.01.2022, 17:15

8 января в центре Минска рухнул путепровод.

ГАИ совместно с проектными организациями разработала схему движения транспорта в центральной части города.

— Для исключения заторовых ситуаций по кратчайшему пути объезда закрытого участка с использованием улицы Городской Вал, проспекта Независимости и улицы Янки Купалы владельцам личного транспорта рекомендуем по возможности воздержаться от движения по данному маршруту, так как эти улицы предусмотрены для движения общественного транспорта. Автолюбителям следует выбирать другие альтернативные маршруты, используя проспект Машерова, улицу Строжевскую и другие улицы 2-го транспортного кольца, — проинформировали в ГАИ.

Для увеличения пропускной способности на альтернативных маршрутах инспекторы внесли дополнительные изменения:

на проспекте Независимости в районе улиц Городской Вал и Янки Купалы демонтировали пешеходные переходы, закрыли левые повороты налево на улицу Ленина, а также для личного транспорта на улицу Янки Купалы;

с улицы Янки Купалы на улицу Максима Богдановича организовали левый поворот с двух полос;

на улице Сторожевской организовали поворот на проспект Машерова с двух полос;

с улицы Мельникайте организовали поворот налево на улицу Романовскую Слободу с двух полос.

В ГАИ добавили, что откорректируют режимы работы светофорных объектов, а для оповещения участников дорожного движения установят информационные щиты, а также дорожные знаки.

— При необходимости инспекторы будут ограничивать движение от площади Богушевича в направлении улицы Немига и со стороны улицы Кальварийской в направлении улицы Романовская Слобода, — подытожили в Госавтоинспекции.

Напомним, в ночь на 8 января в центре Минска над Немигой обвалилась часть путепровода.

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