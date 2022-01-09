Сергей Дылевский: Трон начинает гореть 2 9.01.2022, 17:46

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Диктаторы не учли несколько «но».

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский прокомментировал революционные события в Казахстане:

— Что происходит?

Этим вопросом задаются все больше и больше белорусов. Одни, те кто на протяжении полутора лет борются за независимость нашей страны, пристально следят за событиями в Казахстане. Пытаются понять мотивы агрофюррера, который отправил войска по просьбе казахстанского диктатора. Другие, те кто занял позицию хатаскрайника, выжидают и наблюдают чем закончится геноцид казахов.

Но как это видится простому человеку, чей мозг не загружен политинформацией об игрищах трех диктаторов?

А происходит следующее:

Лукавый полтора года крутится как уж на сковородке, не зная что делать с непокорными. Миф о 80% поддержки разбился в первые дни после выборов, показать красивую картинку не удалось. Более того, белорусы сделали все, чтобы за эти полтора года шкловский дед стал нерукопожатным. Пытаясь задушить протест власти уничтожили экономику страны, отвернули от себя крупнейших инвесторов и партнеров. Империя автократии развалилась, как карточный домик.

Российский диктатор, сидя в Кремле, столкнулся с теми же проблемами. Недовольство россиян нарастает снежным комом, пока его можно давить, но ситуация с Беларусью может стать прецедентом. Трон начинает гореть под пятой точкой Путина.

И вот, как нельзя кстати, взбунтовались казахи. Третий диктатор не смог удержать контроль. Тонкая грань между закручиванием гаек и народным бунтом была порвана. Начались волнения и протесты по всей стране. Люди устали терпеть беспредел зажравшейся власти настолько, что готовы жертвовать жизнями ради освобождения страны.

Вот тут то и вспомнили фюрреры о волшебной аббревиатуре: ОДКБ. В нарушение всех конвенций, норм и законов, они отправили вооруженных до зубов «миротворцев» убивать протестующих.

Зачем? Всё просто. Что Путину, что Лукашенко плевать на народ Казахстана. Им важно сыграть на устрашение своих людей. Мол, смотрите, что будет, если вздумаете взбунтоваться. Будем вас расстреливать на месте. Этим войска и занялись. Со всех уголков Казахстана каждый день приходят новости о расстрелянных мирных жителях.

Но не учли диктаторы несколько «но». Казахи готовы отдавать жизни за свободу. И они становятся примером силы воли и сопротивления. Примером мужественности и силы.

Не знаю как вы, а я для себя твердо решил: с диктаторами нужно бороться. И бороться не шариками-цветами. Все диктаторы заканчивают плохо. И я готов бороться до конца, чтобы это «плохо» пришло быстрее к Лукавому.

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