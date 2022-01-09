«В голове было одно: бежать» 1 9.01.2022, 18:00

1,022

Удивительная история спасения из-под падающего моста на Немиге.

Видео, где из-под падающего на Немиге моста выбегает человек, уже облетело весь интернет. Парень на кадрах — минчанин Игорь. Ролик с ЧП он и сам заметил в Сети. Смотреть запись, говорит, было страшнее, чем находиться в тот день у моста. «На кадрах все происходит очень быстро, а в моменте, казалось, время замедлилось, — делится переживаниями собеседник. — Я видел, как плита начала падать, чувствовал, как поднимаю голову, как разворачиваюсь. Мне казалось, все так медленно, что убежать я не успею». Историю Игоря рассказывает блог «Отражение».

Игорю 25 лет. По образованию он инженер, закончил БГУИР. Сейчас профессионально играет в покер. В ночь с пятницы на субботу, когда мост на Немиге рухнул, молодой человек как раз возвращался с очередной игры. Турнир проходил в клубе на Зыбицкой. Часы показывали около трех ночи.

— Я сейчас живу недалеко от метро Институт культуры. От Зыбицкой это минут 15−20 пешком. После игры мне захотелось подышать воздухом, и я решил прогуляться, — возвращается к тем событиям молодой человек. — Когда стал подходить к мосту, заметил, как из центра на землю что-то сыпется, подумал — это побелка. Ну побелка и побелка, ничего страшного.

Метрах в четырех от моста «на аварийках» стоял микроавтобус, рядом маленький экскаватор, с виду спецтехника. Игорь предположил, что бус врезался в одну из колон, которые по центру держат мост, и успокаивая себя, сделал вывод: видимо, после аварии побелка и падает. Идти вглубь моста казалось безопасно: есть же и другие колонны.

— Чем ближе я подходил, тем громче были звуки падающих камней. Наверное, начали вылетать камни большего размера. Когда ступил под мост, или находился на границе до того, как к нему подойти, услышал сильный треск. Я повернул голову на одну из колонн — и увидел, что мост начал падать, — описывает происходящее собеседник. — В голове было одно: бежать. Я развернулся и побежал.

Такую скорость, шутит Игорь, он, по ходу, еще никогда не развивал. Остановился только тогда, когда вблизи увидел компанию ребят. Рядом с ними появилось ощущение безопасности.

— Когда обернулся и глянул на рухнувший мост, у меня был шок, а в голове только нецензурные слова, — сейчас уже со смехом рассказывает собеседник. — Через несколько минут ко мне подошли ребята. Спросили, я ли это выбегал из-под моста, а потом стали поздравлять со вторым днем рождения.

Затем Игорь сфотографировался и отправился домой. Причем, снова пешком. Во-первых, объясняет, нужно было продышаться, во-вторых, «есть ощущение, если бы сразу поехал на такси», мы бы под мостом и остались. Лучше уж, шутит, на своих двоих.

— Всю дорогу я пытался прийти в себя. У меня сильно и громко билось сердце. Пробовал дышать и восстановить мысли, — возвращается в тот момент Игорь и продолжает. — Для звонков было уже поздно, поэтому я записал голосовые сообщения нескольким знакомым. Это помогло немного выплеснуть эмоции. В итоге домой вернулся уже спокойным и сразу уснул.

— У вас стальные нервы.

— В тот момент мне было сложно осознать происходящее. На завтра, когда пытался вспомнить, о чем думал, увидев падающую плиту, не смог.

— А что чувствовали, когда смотрели видео инцидента?

— Было очень страшно. Внутри все сжималось. В моменте я так не боялся. Возможно, это из-за адреналина, который меня тогда переполнял.

— А как друзья и родные отреагировали, узнав, что с вами произошло?

— Кто-то отшучивался про второй день рождения, а кто-то был в шоке, что беда может произойти в любой момент и с кем угодно.

— Кстати, а в игре в тот день вам также везло?

— Последние дней десять игра складывалась не очень, но в пятницу, на удивление, все было хорошо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».