Bellingcat запустили базу данных для отслеживания полетов частных и военных самолетов из Казахстана и в Казахстан 3 9.01.2022, 18:12

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Это может дать важную информацию о передвижении чиновников.

Расследовательный сайт Bellingcat объявил о запуске базы данных об авиаперелетах, совершаемых из Казахстана и в эту страну, а также о движении авиатранспорта в районе столицы Кыргызстана Бишкека, сообщает «Новое время».

Как отметили журналисты Bellingcat, они, полагаясь на данные FlightRadar24, с 3 января отслеживали в реальном времени и вносили в таблицу движение бизнес-джетов и военных самолетов, не включая обычные гражданские и грузовые рейсы.

«Способность в реальном времени следить за перелетами чиновников, грузовых рейсов и даже военных в зону конфликта и из нее может дать важную информацию о ситуации, которая продолжает меняться», — говорится в заявлении.

Группа отмечает, что в Казахстане на фоне протестов и беспорядков циркулирует множество слухов, в частности, о местонахождении экс-президента Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Расследователи назвали созданную базу первым шагом для оценки достоверности утверждений о том, что они могли покинуть страну.

К настоящему моменту, Bellingcat удалось установить следующее:

4 января был замечен частный самолет Bombardier Challenger 604, следовавший из Алматы в Женеву. По информации расследователей, этот борт неоднократно совершал полеты в Европу, Россию, на Мальдивы и в Дубай, но чаще всего его маршрутом было направление Нур-Султан — Алматы;

5 января Bombardier Global 6000 без регистрационного номера двигался в обратном направлении от Алматы. В Bellingcat утверждают, что он приземлился в аэропорту Фарнборо, предназначенном для частных самолетов и расположенном в окрестностях Лондона.

6 января Bombardier Global 6000 без регистрационного номера или других деталей также двигался в сторону Фарнборо. В Bellingcat отмечают, что не знают, идет ли речь о том же самолете, который прибыл в этот аэропорт 5 января.

6 января группа наблюдала движение транспортного самолета Ил-76МД, шедшего на взлет в российском Ульяновске с выключенным транспондером. Через 25 минут полета этот самолет, направлявшийся к границе с Казахстаном, исчез с экранов радаров. Позже этот самолет приближался к Алматы, а около пяти часов — удалялся от города в сторону Ульяновска.

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