Экономист предупредил россиян о грядущей девальвации 1 9.01.2022, 18:46

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Падение национальной валюты может быть таким же существенным, как в конце 2014 года.

Российский экономист Михаил Хазин предупредил о вероятной девальвации рубля, которая может привести к потере накоплений граждан в отечественной валюте.

Девальвация, по мнению экономиста, необходима, чтобы перезапустить деловую активность, сообщает информагентство Примпресс.ру.

"Сильный" рубль невыгоден руководству РФ, так как он побуждает потребителей приобретать импортные товары, в то время как "слабая" валюта побуждает развивать собственное производство, рассуждает Михаил Хазин.

Скорую и "неизбежную" девальвацию рубля предсказывает и экономист Юрий Пронько. По его словам, на этот процесс повлияет как продолжающаяся пандемия коронавируса, так и снижение стоимости нефти.

Ранее ряд экспертов заявили о продолжении и ускорении роста инфляции в новом году.

Осенью 2021 года Хазин уже предупреждал о риске грядущей девальвации рубля. По его словам, падение национальной валюты может быть таким же существенным, как в конце 2014 года.

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